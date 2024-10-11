買15坪房「有需要把2衛改成1衛？」　網見1關鍵搖頭：這會吸引人

▲有必要把兩衛改成一衛嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

建商本來就規畫「兩衛」，但如果覺得房子坪數太小，有必要趁著客變階段改為一衛？近日有網友發文表示，他最近買了15坪的房，並打算租出去，因為他覺得15坪實在很小，所以想知道有沒有必要把其中一衛改掉？對此，信義房屋專家認為都可以，不過如果保留兩衛，彈性會比較大。

有網友在PTT的home-sale板上，以「15坪2衛有需要改成1衛嗎」為標題發文，提到他買了一個15坪的房，原本打算自住，但後來因為實在等不及，又買了另一間，所以15坪的這間房預計出租。

原PO透露，建商本來規畫該房有兩衛，但他因為覺得15坪實在太小，所以便猶豫是否要將其中一衛改掉？大家覺得是否要將主臥衛浴改為衣帽間？還是要將客衛改成小儲藏間？或是就保持原樣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看家庭成員跟朋友常不常來」、「出租不用動啊」、「出租真的不用動」、「出租基本上不要動格局，除非你是要搞套房、雅房出租，但那也是增加衛浴，絕對不會有減少衛浴的選項」、「如果要用作出租留兩衛還是比較好，因為多了一種出租對象：如果是兩個單身的朋友合租，可以各自使用不同的廁所，這會是吸引人的點之一」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為改不改其實都可以，因為各有族群，不過若以出租作為考量，兩衛的彈性會比較大一些，可能兄弟姊妹一起租、熟識的朋友一起住，若有獨立的衛浴就會比較好。