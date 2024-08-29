底價大降2億還是沒人要　永豐棧「阿利海鮮」流標

▲過去為永豐棧集團的「阿利海鮮」2024年首度10.1億元進入法拍，今（29）日二拍底價8.44億元，依然流標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

去年4月由敦謙國際集團宣布接手承租經營過去為永豐棧集團的「阿利海鮮」並以「雀客藏居台中大墩」重新亮相，但該建物因永豐棧集團的欠債風波未平，2024年首度10.1億元進入法拍，今（29）日二拍底價8.44億元，依然流標。

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位於東興路、台灣大道的五星級酒店「永豐棧」與隔一條路的「阿利海鮮」過去因集團財務危機、欠薪風暴而曾結束營業，後續2023年敦謙國際接手並且以「雀客藏居台中大墩」重新亮相，而原本招牌「阿利海鮮」也重出江湖坐鎮。

即便如此，該房地仍因清償借款，由安泰商業銀行聲請法拍，該建物坐落五期重劃區，建物總面積3798.72坪、土地501.55坪，總共8層樓，4月以底價10億1820萬元舉行首拍卻停拍，今日再度以底價8億4452萬元進入二拍，仍無人投標，流標收場。

▲專家認為流標原因主要還是租金投報率不高所致。（圖／記者陳筱惠攝）



而針對法拍筆錄上揭露，已出租於第三人雀客旅館股份有限公司使用，租期自2023年4月至2028年5月，「惟該租賃契約係於不動產查封後所為，違反查封效力，不生效力，不動產拍定後依現況點交。」

對此雀客旅館過去也曾出面表述：「房東的債務糾紛並不會影響整體營運，未來若房東易主，也會盡最大誠意與新房東溝通，確保消費者權益。」

至於降價2億元仍流標，寬頻房訊發言人徐華辰直言：「投報率太低！」

徐華辰進一步說明：「該案因總價高，且在有租約的情況之下，租金投報率仍是最重要的考量，按照過去的邏輯，旅館、飯店業的法拍，同業出手的可能性比較大。」

▲永豐棧集團欠債風波未平。（圖／記者陳筱惠攝）

若以整體飯店業住宿率落在7成計算，該物件84間房、每日房價平均抓5000元，一日營收滿租有42萬元，以7成住宿率來計算，一日營收換算下來約30萬元，月營收約900萬，以8億元底價來計算，投報率來說僅約2~3%，「但是這並未包含人事成本與租金成本」，因此目前看起來底價仍過高。

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