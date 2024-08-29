新青安帶動房市量能　專家：2027後剛需將快速衰退

▲限貸令短期雖抑制交易量，卻把需求轉移到預售市場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年新青安上路後，房市買氣噴發，致國銀不動產放款逼近警戒線，近期多家銀行甚至悄祭限貸令。專家分析，全體銀行不動產放款餘額已突破10兆元，造成央行隱憂，限貸令短期雖抑制交易量，卻把需求轉移到預售市場，疊加上新青安效應，房價恐愈限愈高。

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屏東大學、高雄市不動產估價師公會、高雄市調協會、富住通商用不動產29日舉辦研討會，針對今年的不動產市場進行預測。

屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲認為，新青安堪稱目前市場神主牌，加上熱錢、低利率環境、地方建設題材、城鄉輪漲等議題，持續不斷供應市場動能，造成2024年房市價揚量穩，預估2025年呈價量續揚。

楊宗憲觀察，議價率持續下降、銷售率持續上升，現階段房市為十足賣方市場，根據央行公布7月的房貸餘額衝上10兆元，近期雖有限貸令短期抑制交易量，卻把購屋需求引導到預售市場，扭曲交易結構，預估新案價格將越盤越高。

▲富住通商用不動產29日舉辦研討會，針對今年的不動產市場進行預測。（圖／記者張雅雲攝）

且新青安刺激剛性需求提前消費，抵銷其他政府打房作為，楊宗憲分析，新青安是否續辦成為房市不確定因素，但即使續辦效果也有限，未來房市短多長空，長期來看，預料2027年後剛性需求將快速衰退。

富住通商用不動產董事長莊明昇則認為，央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，雖然首購、都更、危老以及社會住宅、企業構建廠辦等資金不受影響，預估下半年度成交量勢必將縮減，但價格仍維持高檔，未來大型建商購地開發時程將拉長。

而近年房地產超熱，看好REITs型商用不動產成未來投資趨勢，與會的高雄市都發局長吳文彥分析，REITs就是「不動產證券化」，打造具固定營運收益的物業或資產組合，投資人可以透過購買股票或信託單位，參與不動產市場長期增值的趨勢，也有股息的被動收入，也能降低年輕人對房價高漲的相對剝奪感。

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