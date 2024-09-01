8面向看「不動產放款天條」左右房市　資深房仲：放款正常恐等3年





▲近期各銀行受到俗稱「不動產放款天條」的《銀行法》第72-2條規定，傳出拒絕放款、審核期拉長或排隊等待的狀況，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期各銀行受到俗稱「不動產放款天條」的《銀行法》第72-2條規定的水位將滿所限，傳出拒絕放款、審核期拉長或排隊等待的狀況，不少民眾指向央行找銀行喝咖啡所致。風暴越演越烈，央行、行政院都有重量級人物出來說明。

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台中房仲業者大橘團隊、深耕市場超過20年的James就指出8點關於《銀行法》72-2「不動產放款天條」所造成的市況及未來走向。

首先，James說：「不少民眾以為跨年度後，銀行放款水位會自動校正回歸、重新計算，其實是個美麗的錯誤，除非銀行辦理現增，或者發行債券提高總體上限，否則仍依照當期的放款水位計算。」

▲不少民眾以為跨年度後，銀行放款水位會自動校正回歸、重新計算，其實是個美麗的錯誤 ，示意圖。（圖／記者張雅雲攝）

二、青安、新青安的橫空出世，「最多5年寬限期，最長40年的償還年限」，大大降低購屋方入市的銀行審核門檻，也縮減每月本息攤還的支出，變向讓放款總額一直維持在高檔盤旋。

三、農地貸款雖不列為72-2條的份額，但當像「桃園航空城」等徵收重劃配地為建地後，一次性的一併加入該額度的行列，陸續的重劃分回的新興重劃區，不斷放大放貸分子。

四、預售屋在2023年Q2後瘋狂輸出，排隊等待交屋的戶數已然爆棚。James認為：「明後年恐才達到這場房地產大戲的最高潮。放款的河道要進入正常流量週期，估計需等待近3年交屋潮的陸續去化後，才能得以平緩。」

五、若把新青安從72-2條中分離獨立？James認為：「新青安的承辦行為8大公股行庫，其他金控公司以及一般商業銀行不動產放款水位，早就已在30%紅線前既曖昧又尷尬。」

▲「貸荒」風暴越演越烈，央行、行政院都有重量級人物出來說明，圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

六、不動產放款，收益性相對偏低，2%的利息收入，對於銀行盈收貢獻有限。銀行自然在額度屆滿，水位高檔時期，趁勢拉高利率、緊縮放款條件。

七、除大型建商好整以暇，一般區域型建商在大環境缺工、發包的成本居高不下的情況下，也將面臨取得使用執照後無法順利交屋的窘境。

八、「銀行放不了款，建商交不了屋，買方拿不到房。」James最後提醒：「別忘了有幸交屋後，尚有『房地合一稅』與政府、市場、國稅局，來一場為期5年的約會。」

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