ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

素食文化籠罩印度！孟買驚現「全素公寓」　800居民拒葷丟蛋殼都NG

▲▼孟買一座公寓規定只有素食者可入住相關社區。（圖／翻攝自海峽時報）

▲孟買一座公寓規定只有素食者可入住相關社區。（圖／翻攝自海峽時報）

記者葉睿涵／編譯

印度已超越中國成為全球人口最多的國家，同時也擁有世界上最多的素食者。根據World Atlas的報告，印度超過14億的人口中有約38%為素食者，使印度的素食文化深深植根於當地社會，影響該國各個生活層面，包括住房市場。在印度孟買北部的一個社區，出現了一座僅限素食者入住的公寓大樓。

據《海峽時報》等外媒報導，這座公寓大樓擁有超過800個單位，但社區卻明文規定這些單位只出租或轉賣給素食者，因為當地居民都是嚴格的素食者，連雞蛋也不吃。一名早在22年前便已遷入該公寓的婦女表示，她不在乎鄰居是否也吃素，因為「我無法決定其他人吃什麼」，但她和家人只在家中烹煮素食，並嚴格遵守素食生活方式。

儘管這名婦女對葷食者態度較為開放，但她的鄰居裡不乏對飲食抱持強硬立場者。一名居民強調，他們不希望與非素食者共享廚房，以免食物被「污染」，而且在該社區工作的員工也嚴格遵守這一強硬立場。另一名居民指出，上門收集垃圾的工人如果看到垃圾袋裡有蛋殼，甚至會直接略過這包垃圾，不將垃圾收走。

▲▼印度素食。（示意圖／達志影像）

▲專家認為，這類專屬素食者的住房安排會進一步加劇社會分化。（示意圖／達志影像）

這種專為素食者設計的住區在孟買引發了廣泛關注。一位當地的房地產經紀告訴《海峽時報》，他們經常在網上看到該社區刊登房屋出租的告示，但他們也清楚該社區的目標客群與一般住宅不同，「這個社區只接受素食者入住，所以我們不會帶葷食者來看房，和賣家的溝通也非常清楚，對方會明確標示只找素食房客，或只將房子賣給素食者。」

報導稱，這種「素食者產業」興起的現象不僅讓一些尋找住處的非素食者面臨挑戰，也進一步加劇了孟買住房供應的緊張局勢。一位在孟買工作的女士透露，她和丈夫去年在找房時，不得不放棄7間僅限素食者入住的房子。

專家指出，這類專屬素食者的住房安排反映了印度素食文化的深遠影響，但同時也引發了對住房市場歧視問題的討論，因為這種專門針對素食者的住宅模式可能限制了非素食者的居住選擇，也會進一步加劇社會分化。隨著印度素食文化的持續發展，如何在滿足特定群體需求的同時，保障住房市場的公平性，將成為未來亟需解決的挑戰。

關鍵字：印度素食全素公寓

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

素食文化籠罩印度！孟買驚現「全素公寓」　800居民拒葷丟蛋殼都NG

印度已超越中國成為全球人口最多的國家，同時也擁有世界上最多的素食者。如今，素食文化已深深植根於印度社會，影響該國各個生活層面，包括住房市場。在孟買北部的一個社區，出現了一座僅限素食者入住的公寓大樓。

2小時前

台南新社宅招標　車程12分到台鐵

位於台南市東區的社會住宅「平實安居D」已於日前公開招標，截止時間是11月21日，據悉平實安居D在完工後可提供325戶居住單元，完工的預計時間是118年，再加上平實安居A、BC兩處基地，未來共可以提供超過1300戶住宅供民眾入住。

2小時前

9月新承做房貸又破千億大關！　央行官員解釋了

央行8、9月接連出招冷卻房市，23日公布的9月五大銀行新承做房貸金額卻仍突破千億大關，達新台幣1110.46億元。央行官員解釋，除了整批分戶貸款數量較多，銀行加速處理先前堆積的首購、自住案件，因而推升房貸金額，將觀察金額上升是否為短期現象。

3小時前

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

內政部今（24日）發布113年第2季（4到6月）全國住宅價格指數為146.48，相較上季上漲4.02%。內政部表示，因國內經濟表現穩健，提升購屋意願並帶動房市交易，今年第2季全國建物買賣登記達9萬5765戶，較去年同季年增28%，住宅價格指數年漲11.99%。但在行政院與央行陸續推出信用管制等措施後，已有降溫趨勢，9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，較8月3萬1127戶下降5.2％，房市降溫效果開始發酵。

4小時前

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

台南「榮民之家」位於台南市東區，屬「機35」機關用地，遷建後將依據都市計畫內容，以市地重劃方式開發，預計2025年Q1拆除完成，而「機35」市地重劃預計2025年Q2啟動施工， 2028年上半年度重劃完成。信義房屋專家表示，周邊預售成交價已見5字頭。

4小時前

三鶯線「LB06站開發」都計審議過關　北大特區釋出量低

新北市三峽都市計畫北側三鶯線LB06站前整體開發地區及南側整體開發區都市計畫案，近日經新北市都市計畫委員會審議通過，主要計畫於內政部都委會審議通過後，後續將由地政局辦理區段徵收作業，而三鶯線將銜捷運板南線、桃園捷運綠線，串起北北桃生活圈，也造就鄰近北大特區的新推案供不應求，近期新案成交紀錄攻上6字頭，中古大樓只要一釋出很快就會成交，該區房市呈賣方市場，待售量低。

4小時前

超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀

北士科（北投士林科技園區）串連內湖、南港園區，向北連動關渡科園及台北港，形成一艘超級金磚產業的無敵艦隊。由產業先行的北士科帶動居住繁榮蛻變，融合了智慧產業、生態環境與宜居生活，未來將成為融合高端居住的世代標竿。

4小時前

神鬼房客「臉書賣貨」詐騙繳租！　6000元贓款直匯房東戶頭

台中一名林姓男子為繳交房租，竟假意在臉書二手交易社團刊登「Apple Watch Series 8手錶」出售訊息，並誘騙陳姓男子匯款，直接將6000元轉帳至房東帳戶，用於給付林男房租，事後陳男收到假貨，整起離譜詐騙案因而曝光。法官考量，林男先前曾以相同手法詐騙得逞，並獲緩起訴處分，期間內再度犯下詐欺取財，因此縱使與被害人和解，仍依法處有期徒刑6月。全案可上訴。

5小時前

住爸媽買的房！男友想同居「邀一起租屋」　她聽1要求傻了

幫忙出房租合理嗎？一名女網友發文表示，她目前住在爸媽買給她的房子裡，男友則在學校附近租屋，不過對方近日就問她是否有意願搬到租屋處一起住？如果要住的話，願意負擔多少房租？聽到這番話，她實在不想住一起了，幫男友分房租是合理的嗎？貼文曝光後，引發討論。

5小時前

底價比國產車還便宜！　19組人搶鹽埕10坪套房「溢價2.3倍標出」

高雄知名文青景點鹽埕區的套房，竟不到一輛國產車價錢！位於府北路的1間套房，由於未辦繼承登記，經國產署列管後無人認領而遭到拍賣，底價僅33萬元，24日開標，投標狀況相當踴躍，引來19組人馬投標，最後得標價達109萬9999元，溢價高達2.3倍，仍僅市價5折。

5小時前

「大傑」點獵人套餐被店員打槍　遇史上最強敵！7萬人朝聖笑翻

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

專騙房仲！委託丟連結「差點被盜..

都更孤島林立！　第一線曝：「島..

又有建商欠債！　台南安平豪宅遭..

最高每坪120萬元！文山元利案..

山豐建設替餐飲業擔保翻車　店面..

土地全分兒子！父親要她「一起扶..

張姓自然人豪擲9.8億打包6間..

共有人發起變價拍賣「法院認證廢..

家裡有「2大吃電怪獸」　她哭見..

有小孩要養「仍選擇租屋」他吃驚..

ETtoday房產雲

最新新聞more

孟買驚現「全素公寓」　800居..

台南新社宅招標　車程12分到台..

9月新承做房貸又破千億！　央行..

「金龍」海嘯來了！　內政部估房..

台南東區「榮民之家」明年拆完　..

三鶯線「LB06站開發」都計審..

北士科領航台北水岸生活新世紀

神鬼房客「臉書賣貨」繳租！贓款..

男友想同居「邀一起租屋」　她聽..

底價比國產車還便宜！　19組人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366