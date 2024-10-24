素食文化籠罩印度！孟買驚現「全素公寓」　800居民拒葷丟蛋殼都NG

▲孟買一座公寓規定只有素食者可入住相關社區。（圖／翻攝自海峽時報）

記者葉睿涵／編譯

印度已超越中國成為全球人口最多的國家，同時也擁有世界上最多的素食者。根據World Atlas的報告，印度超過14億的人口中有約38%為素食者，使印度的素食文化深深植根於當地社會，影響該國各個生活層面，包括住房市場。在印度孟買北部的一個社區，出現了一座僅限素食者入住的公寓大樓。

據《海峽時報》等外媒報導，這座公寓大樓擁有超過800個單位，但社區卻明文規定這些單位只出租或轉賣給素食者，因為當地居民都是嚴格的素食者，連雞蛋也不吃。一名早在22年前便已遷入該公寓的婦女表示，她不在乎鄰居是否也吃素，因為「我無法決定其他人吃什麼」，但她和家人只在家中烹煮素食，並嚴格遵守素食生活方式。

儘管這名婦女對葷食者態度較為開放，但她的鄰居裡不乏對飲食抱持強硬立場者。一名居民強調，他們不希望與非素食者共享廚房，以免食物被「污染」，而且在該社區工作的員工也嚴格遵守這一強硬立場。另一名居民指出，上門收集垃圾的工人如果看到垃圾袋裡有蛋殼，甚至會直接略過這包垃圾，不將垃圾收走。

▲專家認為，這類專屬素食者的住房安排會進一步加劇社會分化。（示意圖／達志影像）

這種專為素食者設計的住區在孟買引發了廣泛關注。一位當地的房地產經紀告訴《海峽時報》，他們經常在網上看到該社區刊登房屋出租的告示，但他們也清楚該社區的目標客群與一般住宅不同，「這個社區只接受素食者入住，所以我們不會帶葷食者來看房，和賣家的溝通也非常清楚，對方會明確標示只找素食房客，或只將房子賣給素食者。」

報導稱，這種「素食者產業」興起的現象不僅讓一些尋找住處的非素食者面臨挑戰，也進一步加劇了孟買住房供應的緊張局勢。一位在孟買工作的女士透露，她和丈夫去年在找房時，不得不放棄7間僅限素食者入住的房子。

專家指出，這類專屬素食者的住房安排反映了印度素食文化的深遠影響，但同時也引發了對住房市場歧視問題的討論，因為這種專門針對素食者的住宅模式可能限制了非素食者的居住選擇，也會進一步加劇社會分化。隨著印度素食文化的持續發展，如何在滿足特定群體需求的同時，保障住房市場的公平性，將成為未來亟需解決的挑戰。