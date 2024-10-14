鳥糞味狂飄！星男在大樓公共空間擺桌椅鳥籠　鄰居不忍了

▲61歲洪男住在組屋14樓，但卻把公共區域當作私人空間使用，堆放腳踏車、盆栽、桌椅等。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名退休洪姓男子多年來經常把個人物品擺放在住宅大樓公共區域，除了放盆栽桌椅等，還掛出整排鳥籠，鳥糞氣味飄出、天天都有鳥叫聲，鳥兒羽毛還會飛進其他住戶廚房，眾人多次相勸未果困擾不已，決定投訴。但他堅稱並無違規，椅子大家可以坐、盆栽也有預留1.2公尺的距離，「受不了就不應該住在這裡」。

聯合早報報導，61歲洪男就住在組屋14樓，但卻在電梯大廳擺放許多雜物，包括腳踏車、盆栽、桌椅等，把公共區域當作私人空間使用。除此之外，他也在外牆掛了一整排鳥籠，除了有掉落風險，天天清晨的鳥叫聲擾人清夢，鳥糞氣味也讓人無法忍受，還有女鄰居抱怨，由於鳥籠擺放的位置很靠近她家廚房，因此鳥兒羽毛常常飛進她家，需要她清理。

這些狀況讓不少住戶感到困擾，眾人試著友好溝通，但都以失敗收場，甚至有變本加厲的情況。為了解決問題，14樓與15樓共7住戶聯合投訴，要求市鎮會出面處理。

只不過洪男堅稱自身行為並無不妥，擺放的桌椅除了自己使用，其他住戶等電梯累了也能坐下休息，走廊上的盆栽有保留1.2公尺的距離，並未違規，所有物品包括鳥籠都有經過市鎮會批准，「他們搬進來時看到這裡有養鳥，受不了就不應該住在這裡，既然來了就要互相包容」，希望其他住戶不要處處為難。