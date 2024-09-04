以墾丁hotel dùa奢旅元素　擘劃三重水岸新富居生活

▲聯上集團旗下精品飯店品牌「hotel dùa」進駐墾丁。

圖、文／聯上琚川提供

聯上集團旗下的精品飯店品牌「hotel dùa」進駐墾丁，時尚的設計與細膩的服務，結合墾丁休閒旅遊特色，為墾丁迷人的渡假勝地帶來全新風貌。

墾丁「hotel dùa」奢旅的設計元素，結合「綠水」、「寧謐」、「自然」、「舒懷」，融合運用在三重水岸住宅「聯上琚川」之中，紓解都會生活壓力的同時，也滿足各路菁英內心的渴望。

▲墾丁hotel dùa坐擁360度山海一線美景，讓人紓解都會生活壓力。

「選地哲學」：墾丁hotel dùa絕佳地理位置，交通便利，墾丁大街步行約一分鐘，面海背環山，高雄搭乘墾丁快線，下車步行3分鐘即可抵達。「聯上琚川」則位於三重仁義重劃區，重陽大橋近在眼前，輕鬆抵達北士科軸帶、天母生活圈，中山高速公路、新北環快接壤雙北，共榮雙北繁華生活。

「山水生活」：hotel dùa坐擁360度山海一線美景，隨時序更迭，早晨、夕陽、夜空，都能體驗不同的墾丁風情，打造出輕奢時尚的渡假風格。「聯上琚川」則以水岸第一排的地利優勢，薈萃了城市與綠地、效率與悠閒、便利與藝術，將水岸的舒適樂活融入了生活，勾勒人與自然的完美平衡。

▲▼大師級設計師聯手打造室內外景觀。

「大師雲集」：hotel dùa邀請業界盛名的大師級設計師，聯手打造室內外景觀、燈光、泳池和酒吧。「聯上琚川」特聘哈佛建築師-呂建勳，結構-聯邦工程顧問，公設-太然設計，園藝景觀-上境設計，共同聯手將墾丁hotel dùa的奢旅複製到三重仁義重劃區內。

200坪的中庭花園設計，將光、綠、水、石等元素鑲嵌於空間中，廻游動線設計，創造一步一景，一景一天地的遊園逸趣。

三重水岸名邸「聯上琚川」，名師團隊群力擘劃，給予未來生活的美好想像體驗。從內而外的愜意，典藏生活質感與山水風光，機會珍貴而稀有！