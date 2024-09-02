銀行收傘再添民怨　買方「上車一半」屋主陷斷頭危機

▲房市買氣熱，銀行悄祭史上最嚴「限貸令」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣熱，銀行悄祭史上最嚴「限貸令」，不少申貸流程跑到一半的購屋族大嘆貸款難，有房仲透露，屋主向地下錢莊借錢，還不出款只好賣房，卻卡在買方「上車一半」，錢貸不下來，擔心恐被真斷頭壓力過大，只好從履保專戶先動支。

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各大銀行採取房貸限貸令，引發民怨，雖有行政院長卓榮泰強調，政府絕對不會有限貸令，不過在第一線的房仲仍是相當苦惱，尤其是因為限貸而卡在買方「上車一半」，現階段買方、屋主、房仲三方因違約金、服務費，鬧得不可開交。

在地仲介透露，有屋主因向地下錢莊借錢，還不出款只好先賣房籌錢，原本買雙方談妥的交易，卻卡在買家的核貸流程，必須排隊等撥款，加上屋主有資金壓力，根本沒辦法等上幾個月核款，買家也不願意因此付違約金，整筆交易直接卡關。

之後買賣雙方同意先「動支」，也就是在房子還沒有點交，甚至是還沒有過戶之前，屋主就要求提前拿到履保專戶裡的錢，先解燃眉之急。

▲限貸令讓買賣雙方同意先「動支」，屋主可以提前拿到履保專戶裡的錢。（示意圖／記者張雅雲攝）

鴻毅地政士事務所長謝志明表示，一般中古屋透過履保交易，所有款項均是匯入履保帳戶代為保管，直到房屋點交完成，買方確認無誤，履保帳戶才會把錢匯給賣家，保障雙方交易的安全。

以前很少聽到提早動支，現在因為交易至少卡3個月，像是8月貸款，最快也要11月才能撥款，加上每家銀行狀況不同，以致買家不想付違約金，願意先付錢妥協，換得延長合約的條件。

這樣一來容易出現隱藏風險，一旦錢被領走，但是後續屋主沒辦法過戶，買家可能出現房子、頭期款兩頭空的交易糾紛，謝志明建議，可先過戶再動支，以免買家最後房子根本無法順利取得。

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