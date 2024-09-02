在地人錯愕！　高雄老牌游泳池10億售出「租約剩2年」

▲根據實登揭露，高雄在地經營24年的老牌「大地游泳池」，5月以約10億元售出，（圖／翻攝自Facebook／大地游泳潛水俱樂部 ）

記者張雅雲／高雄報導

市中心素地難尋，游泳池也成建商獵地好標的，根據實登，高雄在地經營24年的老牌「大地游泳池」，5月以約10億元售出，換算單坪地價105萬元，據了解，買家為太普建設以方姓自然人名義購入，租約還有2年，不少老顧客都相當錯愕。

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對於不少高雄人來說，大地游泳池陪伴不少在地人成長，2000年就已經開業，至今已有24年歷史，根據官網介紹，內部有游泳池、兒童戲水池、三溫暖、健身房等多項設施，並有游泳教學等，泳客一向絡繹不絕，暑假期間更是人滿為患。

該泳池位於三民區民族一路509巷，根據實登公布，土地面積為976.8坪，成交價為10億2588.9萬元，換算地坪單價約105萬元，創區域地價新高，並備註有未登記建物。據了解，買家為太普建設以方姓自然人名義購入。

▲河堤社區可建地也不多，人口相當飽和。（圖／記者張雅雲攝）

在地代銷透露，該泳池目前尚有2年租約，也就是說，最快要2年後才能開發，若以太普一向先建後售的風格來看，推案至少也要5年後，預估規劃首購大樓，房價將站上5字頭。若以目前區域行情推估，整棟月租金約為80~100萬元。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，該地為住3用地，位於河堤社區，區域土地行情落在80~90萬元，研判因土地方正完整，腹地夠大，因此建商願意以未來價高價搶進。

此外，河堤社區可建地也不多，人口相當飽和，旁邊又有鼎泰公園、河堤國小、河堤圖書館等多項設施，生活機能完善，加上河堤社區一直像高雄知名社區，在地客指名度高，目前周邊預售新案，已出現4字頭成交價，未來創價機會高。

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