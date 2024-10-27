新家還沒入住驚見天花板漏水　屋主：後悔買頂樓





▲屋主拿到鑰匙後才發現水箱就在他家樓上，還沒入住就發現漏水問題。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名屋主購買頂樓住宅，但都還沒搬家入住就已經後悔，因為新家天花板有漏水問題，防水處理、排水系統都很糟糕，「排水系統的傾斜設置不正確，導致雨水不斷積在同處地點」。

星洲網報導，這名屋主在拿到頂樓新家鑰匙之後，才發現住處樓上就是擺放水箱的地方，對於這狀況感到相當失望，且拿到鑰匙2周後就發現新家廚房區域天花板已經出現漏水問題，當時甚至還沒入住。

▲經調查，屋主發現漏水問題與防水處理、排水系統有關。（圖／翻攝自星洲網）

經調查，屋主發現造成漏水的根本原因與劣質防水處理、排水系統有關，「排水系統的傾斜設置不正確，導致雨水不斷積在同處地點」。除此之外，屋主還列出一連串住在頂樓的潛在缺點，包括門牌稅最貴、遭受風暴與雷電風險高、鳥糞問題、遇火災與其他緊急情況撤離困難、水流緩慢等。

屋主把這一切都拍成影片並上傳至社群媒體，無奈地說「既然已經買了，就只好盡量享受」。

影片發布之後引發討論，不少網友分享當初的購屋經驗，「我住過頂樓，白天和晚上的確很熱，更糟的是，鳥在頂樓築巢，每天都會有小蟲從天花板掉下來，讓人苦惱」、「小時候住過頂層住宅，樓上正是水箱的位置，但可能是以前的承包商工作品質較好，住了14年都沒遇過漏水問題」、「我是住中間樓層的住戶，雖然有時會聞到汙水氣味，但基本上沒什麼大問題，晚上溫度適中，不會太熱」。