8月移轉棟數創14年同期新高　不敵「房貸錢荒」月減7%

▲六都8月買賣移轉棟數出爐，創14年同期最高，但月減7.6%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

六都8月買賣移轉棟數出爐，創14年同期最高，但月減7.6%。信義房屋專家表示，7月房市交易熱，8月則明顯降溫，背後與房貸鬧錢荒有顯著關聯。不過值得關注的是，台南8月交易量月增逾8%，為六都中唯一不減反增的縣市。

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今（2日）六都地政局公布買賣移轉棟數，合計2萬4527棟，年增逾2成，為近14年同期新高，可說是民俗月淡季不淡。不過，從月變化來看，呈現月減7.6%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月房市交易狀況暢旺，直到8月開始明顯動能漸緩，「房貸資金緊縮，因此7月交易到8月過戶時就出現了移轉月減現象，且事實上7月還有2天颱風假，8月可辦理過戶工作天數多出2天，可見房貸吃緊狀況的確對於交易移轉產生影響。」

▲六都8月買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都表現，月減幅最大的是台中與台北，月減超過10%。值得關注的是，台南市不減反增8%，也是六都中唯一呈現月增的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，南台灣近期產業利多頻傳，大咖企業連番投資，讓園區周邊的買氣持續暢旺，其中鄰近南科的安南區，目前光預售及新成屋案量就將近30場，在台南各區中名列前茅。

尤其九份子重劃區近期受惠300戶以上大案如「水律川5期」等新案陸續交屋，助攻該區移轉量能提升，未來史博館特區還有千戶大案「南科卓越城」、科工區也有500戶大案「世界之心」，都將再助攻安南區房市量能再攀高峰。

▲六都8月買賣移轉棟數僅台南呈現月增。（圖／記者項瀚製）

整體來說，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，8月買賣移轉棟數雖月減，中不少都會區皆創14年來同期新高，顯示自去年新青安所帶起的房市多頭，仍是持續火熱，加上疫情後2020-2022年的新案交屋潮陸續於下半年體現，致使買賣移轉棟數持續創下新高。

不過，徐佳馨認為，下半年房市走向仍視乎政經局勢環境，目前股市表現受國際局勢衝擊有不小幅度波動，加上政府針對打房態勢仍不明朗，下半年房市表現也不容樂觀。

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