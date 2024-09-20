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國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲淡水新市鎮近期因有國家級開發，使得區域前景看好，加上目前仍是親民房價，一躍成為新北潛力宜居城市之一。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

淡水新市鎮正快速轉型成為北台灣科技智慧新矽谷，承載著扭轉地方經濟的重大使命，從基礎建設的大幅升級到產業結構的全面調整，吸引愈來愈多國內外投資，促進地方就業和經濟增長。這歸功於淡水新市鎮得到了國家級的開發規模，特別是在今年甫上任的總統賴清德於去年提出的「新北一二三」政策框架之下，淡水被定位為科技創新和綠色產業的發展重點區域。

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

淡海新市鎮整體面積為1748公頃，其中淡海二期的開發區約為1167公頃，當中將有153公頃開發做為以智慧化、智能、AI打造並符合低碳永續的科學園區，新北市政府副市長劉和然表示，產業要形成需具備兩個重要因素，一是聚落、二是上中下游的鏈結，若以淡海新市鎮為中心來看，一方面往八里低碳示範園區，往105市道串聯未來A+國際科技中心「林口工一產業園區」，目前已有國際大廠艾司摩爾進駐；另外至泰山、五股、新莊有智慧金融、智慧製造、智慧醫療等；另一頭往新店則是綠能跟電動車的產業中心，以及瑞芳地區發展的資通訊，以淡海新市鎮為核心連結起產業發展的點線面。

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

內政部國土署現正積極推動淡海新市鎮的全面計畫，舉辦多場民眾座談會跟專家學者會議，就是要確保一切規劃符合環境保護跟產業需求，像是過去常為人詬病的交通部分，現正動工建造中的淡江大橋預計將於2025年通車，未來可連接到台61線、台64線，通往一高或二高，通暢串聯桃園機場及台北港；另外的重大交通建設包括淡北道路及輕軌藍海二期，預計在2029年完工，財經專家張旭嵐認為這些國家級交通建設「會打通淡水的任督二脈」。

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

新北市政府工務局新工處張哲銘專委也認同在交通方面，在淡北大橋完竣通車之後，可以銜接台61、台64線，往返桃園、新北市境內更加便利；而淡水上班通勤車潮多是淡水往北投、關渡地區，「經常需要1小時左右才有辦法到達目的地」，淡北道路則能快速連結往來北士科、關渡科學園區等地，張哲銘專委表示，搭配上雙北成立的交控中心，藉由大數據了解車流狀況、規劃紅綠燈該如何配置調整等，「我們預估可以節省大概20分鐘的時間，有效讓路況、區域性交通獲得相當大的改善」。

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

淡水新市鎮的房市隨著基礎建設和產業發展的推動，迎來了全新成長動能；有了科學園區的建設以及交通便利性提升，預計將吸引更多心儀高品質生活的居民和投資者。目前規劃中的淡海產業專區，計畫分成兩階段開發，第一階段優先推動淡海科學園區，發展綠能、高科技及智慧物流等較低污染的產業為主，與北士科園區串連形成產業廊帶，財經專家張旭嵐表示，當大廠陸續進駐，不僅可以提升產業發展，淡水居民也能有機會就近工作，「一方面省去舟車勞頓的問題，另一方面對於整體區域都有大大加分的效果」。

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

目前淡海新市鎮已有淡海國小、淡水行政中心、國民運動中心及家樂福大賣場、美麗新影城、淡海輕軌等，打破多數人誤以為新市鎮還很荒涼的刻板印象，區域的公共設施及生活機能已經非常到位。財經專家張旭嵐另提及淡水房價時表示，「幾乎是新北最親民的區域，如果可以結合產業發展，還有本地的就業機會，同時又能夠滿足成家的夢想，淡水真的可以成為新北目前最有潛力的宜居城市。」她認為非常適合脫北潮再度回歸。

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,淡海新市鎮,淡江大橋,淡北道路,交通,房價,科學園區。（圖／翻攝自影片）

淡海新市鎮的發展正處於加速階段，產業升級輔以設施完善，讓淡水充滿活力，政策持續投入也使淡水實現作為科技創新中心跟宜居城市的雙重目標、未來可期。

關鍵字：淡水淡海新市鎮淡江大橋淡北道路交通房價科學園區

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