簡舒培指第一果菜市場案也涉圖利　中工將提告

▲簡舒培質疑柯文哲，在萬大魚果市場改建案上圖利威京旗下中華工程50億元。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培質疑柯文哲，在第一果菜市場改建案圖利威京集團旗下中華工程50億元。對此中工表示，追價的50億元有所源，是依據2019年11月18日第三次公開招標內容，將對簡舒培提起告訴。

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簡舒培近日在個人臉書上表示，柯文哲與威京集團的關聯，不只「京華城」改建案1個案子，「第一果菜魚類批發市場」改建案得標者就是威京旗下的中華工程，直指柯文哲「減項發包」，涉嫌圖利中工。

簡舒培說，柯市府與威京旗下的中華工程簽訂的工程契約載明，「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」，而這條規定，迫使接任的蔣市府必須編列近50億元的追加預算給中工。

簡舒培說，在中工順利得標後，合約直接記載未來要把減掉的樓層再蓋回去，由於合約已經記載了，後續工程也只會由中工來做，未來的追加預算自然也直接落入中工的口袋，涉嫌圖利中工50億元。

對此，中工今（2日）表示，第一果菜市場改建案共歷經4次投標，中工於第三次招標時參與，但並未得標。直到2020年年1月6日進行第四次公開招標，中工以新台幣125億餘元得標。而建造範圍為地下1層、地上5層之建築工程，並載明地上6層以上樓層建築工程，屬後續擴充之預算金額24億元。

關於追加50億元，中工表示，簽署契約中有約定物價調整條款，是依照行政院主計總處發布之營造工程物價指數規定。如個別項目：鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%。水泥及其製品類漲跌幅超過5%。營造工程物價總指數：漲跌超過2.5%。經初步概算，迄今物調款近14億元。

另外，還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。

中工指出：「簡舒培議員之不實言論及指控，嚴重傷及本公司商譽及股東權益，本公司將提起告訴。除嚴正聲明絕不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛本公司及股東之權益。」

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