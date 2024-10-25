屋主想賣自住房去租屋「房價跌再進場」！內行愣：捏一把冷汗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房子可以用來自住，也可以是投資。就有資深房仲分享，他曾遇到屋主以「買低賣高」的方式看待房地產，認為房價接近高點，因此打算將自住房出售後去租屋，等待房價下跌再購買。但他就坦言，這種將房地產視為股票的操作方式，一旦房市走向與預期相反，可能會導致屋主處於不利的情況。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文表示，曾有屋主跟他說，覺得房價差不多漲到盡頭了，打算先把手上的自住房出售，然後去租屋，「等到房價下跌的時候，我再進場持有房子。」

林姓房仲一聽就愣住，「每每聽到這種操作，我都大捏一把冷汗」，因為自住的房子不應該被當作股票，若想著「買低賣高」來操作，「那要是實際房市發展跟你的預測背道而馳，你豈不就被外拋了？」不禁直呼「自住，萬萬不可把房子當成股票在操作啊！」

他也忍不住質疑，那些一直期望房價下跌的人，儘管口頭上說是為了自住，但實際上是否也把房地產視為股票來操作呢？他進一步解釋，對於房價何時是高點、何時是低點，其實沒有人能確定，這些往往都是事後才能知道的事。因此，林姓房仲建議，對於自住的房子，不應該以投機的心態來看待，以免因市場波動而受到影響。