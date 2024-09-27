面對都更挑戰「信任」是關鍵！佳元董座蔡錫全 專業＋誠信贏得地主心

▲地主與建商缺乏信任是都更的一大挑戰，《ETtoday新聞雲》將跟隨一位地主，看看她如何面對都更困境。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

台北是一座發展快速的城市，然而隨著時間推移，如今雙北超過30年的老房子已破百萬戶，但都更卻非一帆風順，最大的挑戰往往來自於地主與建商的信任問題，《ETtoday新聞雲》將跟隨一位地主，看看她如何面對都更困境。

▲雙北超過30年的老房子已破百萬戶。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「妳知道我在這邊住幾十年了，房子已經很老舊，真的需要更新！」站在新店一處老舊巷弄裡，地主廖太太告訴我們，她陸續有與幾家建商談合作，但總無法達到互相信任、沒有取得共識，最終淪為空轉，失敗經驗也讓她對都更感到無奈，甚至一度心灰意冷。

▲過去與建商交手的經驗不佳，讓地主廖太太一度對都更心灰意冷。

經鄰居介紹，輾轉認識了雙北都更危老案的神推手–「佳元建設」董事長蔡錫全，廖太太才又燃起希望。耳聞蔡董在業界非常有名，專業又誠信，近期又成功都更一個新案子，因此她決定親自拜訪請益，「看看能不能幫助我這個老房子進行都市更新」。

▲雙北都更危老案的神推手–「佳元建設」董事長蔡錫全。

循著新店建國市場的POP標示，找到佳元接待中心，廖太太成功「捕獲」正在開會的蔡董，隨即表明自己的困境與需求。她說，自己長年旅居國外，準備搬回台灣，但新店老家屋齡老舊，媽媽年齡也大了，上下樓梯越來越不方便，希望蔡董能幫她實現都更夢想，讓居住環境更舒適。

▲蔡錫全董事長，引領團隊用專業與誠信，贏得眾多地主信賴。

「對地主的誠信，是我們公司很大的資產之一！」蔡錫全董事長強調，佳元建設團隊會讓地主清楚了解全盤計劃，並詳實說明設備配置，讓地主安心，「我是要跟你們在一起」，對他來說，與地主的合作不僅止於交屋，而是一輩子的服務，合約簽完便是責任的開始，包括規劃、行政流程、設計、工程到售後服務，都要確實完成，「做得跟模型一模一樣之外，甚至幫忙畫龍點睛、再多加分，我希望得到是你們的肯定，不是100分，我要的是120分」，期望帶給住戶驕傲、幸福感。

▲「佳元柒章」是佳元建設都更成功案例之一。

蔡董坦言都更要成功，建商除了努力，有時還得靠「天時地利人和」的安排，他分享「佳元柒章」的案例，其中最後一戶最難談，屋主態度堅決不辦都更，他多次登門拜訪，也被請吃閉門羹，對方甚至不接電話，但團隊仍展現耐心與誠意，直到某次他順利與屋主通上電話，「突然間嘣一聲，他說你稍等一下，後來他去看，原來他們家廚房抽油煙機掉下來！」這個巧合也成為雙方進入洽談的轉機，「可能時間點到了，他也覺得說佳元應該可以幫忙使上力」。

▲佳元建設董事長蔡錫全一步一腳印、累積好口碑，也擦亮品牌。

面對都更挑戰時，「信任」是最關鍵的一環，佳元建設蔡錫全董事長以佼佼者之姿，引領團隊用專業與誠信，贏得眾多地主信賴，一步一腳印、累積好口碑，也擦亮品牌成為長久安心與未來美好的象徵。

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