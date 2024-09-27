ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

面對都更挑戰「信任」是關鍵！佳元董座蔡錫全 專業＋誠信贏得地主心

▲地主與建商缺乏信任是都更的一大挑戰，《ETtoday新聞雲》將跟隨一位地主，看看她如何面對都更困境。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

台北是一座發展快速的城市，然而隨著時間推移，如今雙北超過30年的老房子已破百萬戶，但都更卻非一帆風順，最大的挑戰往往來自於地主與建商的信任問題，《ETtoday新聞雲》將跟隨一位地主，看看她如何面對都更困境。

▲佳元建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲雙北超過30年的老房子已破百萬戶。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「妳知道我在這邊住幾十年了，房子已經很老舊，真的需要更新！」站在新店一處老舊巷弄裡，地主廖太太告訴我們，她陸續有與幾家建商談合作，但總無法達到互相信任、沒有取得共識，最終淪為空轉，失敗經驗也讓她對都更感到無奈，甚至一度心灰意冷。

▲佳元建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲過去與建商交手的經驗不佳，讓地主廖太太一度對都更心灰意冷。

經鄰居介紹，輾轉認識了雙北都更危老案的神推手–「佳元建設」董事長蔡錫全，廖太太才又燃起希望。耳聞蔡董在業界非常有名，專業又誠信，近期又成功都更一個新案子，因此她決定親自拜訪請益，「看看能不能幫助我這個老房子進行都市更新」。

▲佳元建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲雙北都更危老案的神推手–「佳元建設」董事長蔡錫全。

循著新店建國市場的POP標示，找到佳元接待中心，廖太太成功「捕獲」正在開會的蔡董，隨即表明自己的困境與需求。她說，自己長年旅居國外，準備搬回台灣，但新店老家屋齡老舊，媽媽年齡也大了，上下樓梯越來越不方便，希望蔡董能幫她實現都更夢想，讓居住環境更舒適。

▲佳元建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡錫全董事長，引領團隊用專業與誠信，贏得眾多地主信賴。

「對地主的誠信，是我們公司很大的資產之一！」蔡錫全董事長強調，佳元建設團隊會讓地主清楚了解全盤計劃，並詳實說明設備配置，讓地主安心，「我是要跟你們在一起」，對他來說，與地主的合作不僅止於交屋，而是一輩子的服務，合約簽完便是責任的開始，包括規劃、行政流程、設計、工程到售後服務，都要確實完成，「做得跟模型一模一樣之外，甚至幫忙畫龍點睛、再多加分，我希望得到是你們的肯定，不是100分，我要的是120分」，期望帶給住戶驕傲、幸福感。

▲佳元建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「佳元柒章」是佳元建設都更成功案例之一。

蔡董坦言都更要成功，建商除了努力，有時還得靠「天時地利人和」的安排，他分享「佳元柒章」的案例，其中最後一戶最難談，屋主態度堅決不辦都更，他多次登門拜訪，也被請吃閉門羹，對方甚至不接電話，但團隊仍展現耐心與誠意，直到某次他順利與屋主通上電話，「突然間嘣一聲，他說你稍等一下，後來他去看，原來他們家廚房抽油煙機掉下來！」這個巧合也成為雙方進入洽談的轉機，「可能時間點到了，他也覺得說佳元應該可以幫忙使上力」。

▲佳元建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲佳元建設董事長蔡錫全一步一腳印、累積好口碑，也擦亮品牌。

面對都更挑戰時，「信任」是最關鍵的一環，佳元建設蔡錫全董事長以佼佼者之姿，引領團隊用專業與誠信，贏得眾多地主信賴，一步一腳印、累積好口碑，也擦亮品牌成為長久安心與未來美好的象徵。

瞭解更多 https://reurl.cc/lylEDY

關鍵字：蔡錫全都更整合開發地主佳元建設新店佳元柒章

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2」　學者：出事誰負責

PTT出現爆文，房貸荒引發民怨，鄉民討論是否修掉《銀行法》72-2。不過學者認為不可能，直言「出事了誰負責？」也有專家表示，就算修掉了72-2，房貸資金緊縮狀況也不會好轉，因為目前不動產放款集中度過高。信義房屋專家則說，房市過熱時，本就應休息。

2小時前

本來要買房！他擔心戰爭「選擇繼續租屋」　專家點出1關鍵

近日有網友發文透露，哥哥和大嫂本來要買房，但因為擔心戰爭發生，所以目前決定先租屋。由於她本就規畫明年買房，所以聽到哥哥的說法後，就讓她不禁猶豫，想知道是否有人因為擔心戰爭，影響了買房意願？對此，信義房屋專家認為，如果是自住、有需求，倒也不用想太多，而且房價沒有包贏、沒有一定會跌。

2小時前

全台首場F1賽車秀選七期　在地曝：豪宅蒐藏級名車都在這1層

台中將迎來全台首場F1賽車秀，活動場地就在七期市政路上，而該路段不但房價矜貴，車位價格同樣也是一等一。觀察實登資料，2024年西屯區預售屋登錄內車位價格以七期市政路最高，一個就要360萬元。專家也透露豪客買豪車的小趣聞。

2小時前

金龍海嘯重災區剉咧等！專家預言「投資客6大慘況」

央行總裁楊金龍祭出最嚴第7波信用管制，引發市場抨擊「金龍海嘯」。房市專家Sway也指出，全台即將交屋戶數，以台中北屯區3048戶最多，就怕成了「真．打房海嘯」，同時他也示警，如果手上沒錢又硬要投機房地產的人，恐面臨6大慘況。

3小時前

面對都更挑戰「信任」是關鍵！佳元董座蔡錫全 專業＋誠信贏得地主心

台北是一座發展快速的城市，然而隨著時間推移，如今雙北超過30年的老房子已破百萬戶，但都更卻非一帆風順，最大的挑戰往往來自於地主與建商的信任問題，《ETtoday新聞雲》將跟隨一位地主，看看她如何面對都更困境。

3小時前

大直生活圈9字頭！「群揚MORI」大尺度正兩房滿足當代宜居生活

時代在前進，家庭結構改變以致家戶人口逐年減少，以及房價攀升等因素，房地產市場購屋選擇也隨之轉變。成交案件中，兩房產品件數同樣最高占44.84%，可見住宅結構形成小家庭化趨勢。北市房價相對其他地區高，房屋總價仍高居不下，若想住進北市大多以小坪數房型入手，兩房進可攻退可守，投資自住皆合宜。

3小時前

台中未來5年房市IN北屯　二次蛻變「機捷特區」搶進正是時機

台中市居住人口數最多的北屯區人口已正式突破30.5萬人，等於台中每10人，就有一位是設籍北屯區，而房市也隨著交通與人口紅利一飛沖天，隨著一個個新商圈的成形，北屯區蛋黃區也出現位移。

5小時前

鄰粗暴撞門控太吵！新北女改買「數位鋼琴」戴耳機練習仍挨告

新北市一名徐姓男子控訴，隔壁鄰居陳女長期利用鋼琴、直笛、尖叫等高分貝噪音騷擾，造成其睡眠失衡、精神不濟，屢次勸導後陳女仍置之不理，因此提告要求陳女不得使用樂器製造噪音、騷擾他居家生活。新北地院法官審理後，認為徐男無法證明噪音來源，亦無法舉證陳女有何不法行為造成他權益損害，因此駁回徐男請求。本案可上訴。

16小時前

屋主裝潢見詭異碎布　一掀驚見「恐怖嬰屍」

馬來西亞一名男子除了擁有自住宅之外，也買下附近房屋出租，在前房客搬離之後，他準備進行裝修，但卻在挖停車場地面著手重新鋪水泥時，發現被藏在碎布下方的一具嬰兒屍體。

17小時前

大同95.8億賣忠孝復興房地　達麗、海悅合作吃下9成

大同以95.88億元出售忠孝復興站旁一排老房子，達麗、海悅吃下9成，共砸約86.3億元，另外1成則為彥文資產公司。該案將走都更，但推案時間、坪數規劃價格尚未確認，專家分析該區若規劃30~40坪具有優勢，可吸引北市換屋、二代購屋的剛需買盤。

17小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租屋電費新制上路！房東「突改2..

房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2..

新莊「翰品酒店」10月底歇業　..

中和公寓成交占4成　在地房仲：..

大同95.8億賣忠孝復興房地　..

她剛買房「錢要花在裝潢or家具..

裝潢挖地見詭異碎布　屋主一掀驚..

金龍海嘯嚇退投資客　預售換約見..

鄰撞門控太吵！新北女改買「數位..

代銷業者點名台中「真首購區」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2..

他擔心戰爭「繼續租屋」　專家點..

全台首場F1賽車秀選七期　在地..

金龍海嘯重災區剉咧等！專家預言..

信任是關鍵！佳元建設贏得地主心

群揚MORI正兩房滿足當代宜居..

台中未來5年房市IN北屯　二次..

鄰撞門控太吵！新北女改買「數位..

裝潢挖地見詭異碎布　屋主一掀驚..

大同95.8億賣忠孝復興房地　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366