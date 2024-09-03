銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」

▲資深地政士透露昨日央行找銀行「喝咖啡也沒用」，今早再度收到銀行緊急通知，全面不進件，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

銀行因不動產放貸水位屆滿而鬧錢荒，許多購屋族陸續傳出排隊等核貸，甚至有已經核准但卻臨時不撥款的狀況，央行總裁楊金龍昨（2）日再度邀請22家公民營銀行「喝咖啡」，資深地政士透露「喝咖啡也沒用」，今早再度收到銀行緊急通知，全面不進件。

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央行總裁楊金龍昨日再度邀請22家公民營銀行「喝咖啡」，會後央行宣布，在業務局之下提供15條申訴專線，接受新青安、首購族等購屋陳情案件，必要時函請銀行妥善處理。

▲目前慘況是即便購屋族已經核准也一樣沒額度，不是銀行拒絕撥款就是得等，示意圖。（圖／資料照）

但就有地政士今早立刻收到銀行團訊息「房貸72-2累積核准額度加計待審案件已達額度上限，故《即刻起暫停核准》所有佔72-2額度之房貸案件。目前可做案件週轉金，資金用途4的貸款案件（如：原屋融資、轉增貸原貸銀行無購置類貸款）。」

文末更直接打上「貸款寒冬已至，期許大家共渡難關，如有適合案件，再煩請支持；後續貸款政策如有調整，再即時通，感恩。」

繼上次找行團喝完咖啡引爆限貸風暴，此次喝咖啡似乎相對無效，文鼎地政士聯盟事務所地政士鄭志驊就直言：「現在消費者要面臨到的就是每一家銀行都問，更有出現即便已經核准也一樣沒額度的狀況，不是銀行拒絕撥款就是得等，有額度的公、民營銀行利率直接跳3%，現在購屋族真的就是會比較辛苦。」

▲不過若以「貸得到」為首重，代書建議可選外商銀行，只是很挑客戶，示意圖。（圖／資料照）

白正龍地政士事務所地政士白正龍也坦言：「目前不少購屋族轉向不受《銀行法》72-2條規範的農漁會、信用合作社等金融體系申貸，因不受限部分農漁會、信用合作社確實也推出類青安的方式。」

但需注意部分各間都會有不同的規範，例如台中農會就有「需設籍滿台中市2年」的規範，而原先這些金融機構的鑑價也都相對保守，換句話說即便貸款8成，但鑑價就可能已經偏低，總申貸金額可能還是會與民眾想像有落差。」

白正龍直言：「現在的情況就是銀行在挑客戶，購屋族當然會有焦慮心態，但起因就是新青安把財務槓桿拉太大，年輕人急著上車卻忽略了還款能力，所以還是要提醒購屋族，購屋要評估往後30年的財力狀況，著急上車，會不會翻車？形成另一種世代的悲哀。」

▲不少購屋族轉向不受《銀行法》72-2條規範的農漁會、信用合作社等金融體系申貸，示意圖。（圖／資料照）

鄭志驊也坦言：「已簽約卻帶不到款的購屋族現在就只能等，不然就是進入協商機制與賣方研討延後交屋，不然就是現金補足缺額。」

不過若以「貸得到」為首重，鄭志驊說：「外商銀行雖然也受到銀行法管制，但水位相對夠，只是很挑客戶，如中國信託、聯邦銀行等，但購屋族就得有心理準備，利率會拉高到3％左右。」

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