ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」

▲▼房仲,帶看,示意圖,中古屋,房仲帶看, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲資深地政士透露昨日央行找銀行「喝咖啡也沒用」，今早再度收到銀行緊急通知，全面不進件，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

銀行因不動產放貸水位屆滿而鬧錢荒，許多購屋族陸續傳出排隊等核貸，甚至有已經核准但卻臨時不撥款的狀況，央行總裁楊金龍昨（2）日再度邀請22家公民營銀行「喝咖啡」，資深地政士透露「喝咖啡也沒用」，今早再度收到銀行緊急通知，全面不進件。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

央行總裁楊金龍昨日再度邀請22家公民營銀行「喝咖啡」，會後央行宣布，在業務局之下提供15條申訴專線，接受新青安、首購族等購屋陳情案件，必要時函請銀行妥善處理。

▲▼ 看屋,賞屋,買房,樣品屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲目前慘況是即便購屋族已經核准也一樣沒額度，不是銀行拒絕撥款就是得等，示意圖。（圖／資料照）

但就有地政士今早立刻收到銀行團訊息「房貸72-2累積核准額度加計待審案件已達額度上限，故《即刻起暫停核准》所有佔72-2額度之房貸案件。目前可做案件週轉金，資金用途4的貸款案件（如：原屋融資、轉增貸原貸銀行無購置類貸款）。」

文末更直接打上「貸款寒冬已至，期許大家共渡難關，如有適合案件，再煩請支持；後續貸款政策如有調整，再即時通，感恩。」

繼上次找行團喝完咖啡引爆限貸風暴，此次喝咖啡似乎相對無效，文鼎地政士聯盟事務所地政士鄭志驊就直言：「現在消費者要面臨到的就是每一家銀行都問，更有出現即便已經核准也一樣沒額度的狀況，不是銀行拒絕撥款就是得等，有額度的公、民營銀行利率直接跳3%，現在購屋族真的就是會比較辛苦。」

▲▼聯邦銀行總行外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

▲不過若以「貸得到」為首重，代書建議可選外商銀行，只是很挑客戶，示意圖。（圖／資料照）

白正龍地政士事務所地政士白正龍也坦言：「目前不少購屋族轉向不受《銀行法》72-2條規範的農漁會、信用合作社等金融體系申貸，因不受限部分農漁會、信用合作社確實也推出類青安的方式。」

但需注意部分各間都會有不同的規範，例如台中農會就有「需設籍滿台中市2年」的規範，而原先這些金融機構的鑑價也都相對保守，換句話說即便貸款8成，但鑑價就可能已經偏低，總申貸金額可能還是會與民眾想像有落差。」

白正龍直言：「現在的情況就是銀行在挑客戶，購屋族當然會有焦慮心態，但起因就是新青安把財務槓桿拉太大，年輕人急著上車卻忽略了還款能力，所以還是要提醒購屋族，購屋要評估往後30年的財力狀況，著急上車，會不會翻車？形成另一種世代的悲哀。」

▲二林農會發5個月以上獎學金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲不少購屋族轉向不受《銀行法》72-2條規範的農漁會、信用合作社等金融體系申貸，示意圖。（圖／資料照）

鄭志驊也坦言：「已簽約卻帶不到款的購屋族現在就只能等，不然就是進入協商機制與賣方研討延後交屋，不然就是現金補足缺額。」

不過若以「貸得到」為首重，鄭志驊說：「外商銀行雖然也受到銀行法管制，但水位相對夠，只是很挑客戶，如中國信託、聯邦銀行等，但購屋族就得有心理準備，利率會拉高到3％左右。」

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

關鍵字：房貸銀行央行購屋族限貸農會漁會申貸轉貸喝咖啡地政士

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」

銀行因不動產放貸水位屆滿而鬧錢荒，許多購屋族陸續傳出排隊等核貸，甚至有已經核准但卻臨時不撥款的狀況，央行總裁楊金龍昨（2）日再度邀請22家公民營銀行「喝咖啡」，資深地政士透露「喝咖啡也沒用」，今早再度收到銀行緊急通知，全面不進件。

6小時前

寶舖建設再推大安區永續傳承宅「寶舖全健築 知行」　六大認證一大保證還給民眾「建物知情權」

現代人注重身體健康，大部分的人會固定安排健檢來確認身體狀況，但一間要住一輩子的房子，卻鮮少有人認真細究其「健康狀況」，房屋的結構品質、在家天天喝的水及呼吸的空氣，還包括埋在牆內看不見的管線等，每一處寶舖建設都貼心事先設想好、堅持「只蓋健康好房子」。

7小時前

救火京華城狂扯高雄國賓　高雄市府：6都「容積率破千」比比皆是

台北「京華城」弊案延燒，高雄國賓飯店因危老重建容積率高達1142%，頻被拿來對比，也遭重新審慎。高雄市工務局今（3）重申，高雄國賓案爭點在於河岸景觀衝突，台北京華城案爭議在於容積給予是否合法，兩案截然不同。另外，六都建物容積率超過1000%，甚至2000%案件，比比皆是，依據相同規定及審查程序，獲得容積獎勵比高雄還多。

7小時前

老飯店旅館重建夯　疫後北市收攤29家

台北市飯店旅館改建夯，統計疫情後共減少29家，且2019~2022年北市老舊飯店就有高達21件申請重建，可說是北市飯店最大改建潮。專家觀察，過去陸客大量來台時，北市飯店業生意不錯，但近年市場需求下滑，許多老飯店旅館競爭力不足，紛紛投入改建。

7小時前

在地建商砸7.5億獵14期　專家曝：美和段即將滿位　

台中最大重劃區14期因腹地廣闊，涵蓋的6個土地段各擁題材輪番上場，近期14期美和段頻頻出現土地交易，元城建設以總價7.5億元、單價70萬元，購入座落於崇德十路近昌平東8路的美和段1066.93坪土地，在地專家則曝，美和段位於松強國小旁土地即將滿位。　

8小時前

高雄千坪婚宴會館歇業　房東「高雄陳家」月開110萬招租

高雄知名婚宴會館「晶頂101海鮮餐廳」2006年開幕，開店18年，是不少在地人家庭聚餐、舉辦婚宴時的首選， 2018年該店賣給高雄陳家，沒想到今年歇業後，開出月租金110萬元重新招租，信義房屋專家表示，該區以住宅為主，商業氣氛較不濃厚。

8小時前

南投偏鄉房市仍熱絡　推「交易雙地政士機制」阻詐

國內不動產交易熱絡，南投縣雖屬偏鄉，土地或房屋交易量仍相當可觀；縣政府指出，除與業界推動「買賣交易雙地政士機制」阻遏詐騙，推動地政業務及促進不動產交易安全之不動產從業人員，也是健全不動產交易市場的重要推手，因此於2日評選擇優予以表揚，樹立業界典範。

10小時前

高雄國賓改建「容積率1142％」引爭議　陳其邁：會嚴加審查

台北「京華城」弊案爭議延燒，高雄國賓飯店改建案因為容積率高達1142%，也被重新審視。高雄市議員邱于軒直言，容積率類似土地開發強度，高雄7月淹水有環團就認為跟高強度開發有關聯。對此，高雄市長陳其邁回應，樓層比較高的大樓，必須經過都市設計審議委員會、交通衝擊評估及環境影響評估等，會針對個案嚴加審查。

11小時前

輾壓舊青安！　新青安上路1年「全台多交易10.7萬棟」

新青安上路1年，全台移轉棟數達35.3萬棟，比2016年舊青安後1年多出10.7萬棟。專家表示，2016年前次青安上調額度的時間點，正好為房地合一稅實施的年份，因此整體房市氛圍趨向保守，交易量銳減，首購族的購屋規劃也相對謹慎。

11小時前

台中捷運唯2共構站　帶動商圈崛起預售房價登6字頭

台中捷運綠線的開通不僅改變城市的交通面貌，更為沿線房市注入強勁動能。根據實價登錄統計，過去1年內，捷運綠線18個站體周邊房價呈現普遍上漲趨勢，其中13個站體的漲幅突破10%。捷運「大慶站」與「松竹站」這2個雙鐵共構站，房價分別漲幅達14%及11%。

11小時前

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

專家曝「最新房市數據」：房仲業..

新青安「倒貨潮」近了？　專家曝..

預售屋只附1車位「第2台車怎辦..

柯P借宿意外曝光黃珊珊住所　在..

銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬..

高雄神秘大樓「每層都誘惑」！他..

北屯2千坪鐵皮市場改建BOT案..

豐邑砸逾10億拿8期「姐妹花越..

積欠36期管理費！屋主遭追討辯..

房貸利率竟比信貸高　連跑3間還..

ETtoday房產雲

最新新聞more

銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬..

「寶舖全健築 知行」六大認證一..

高市府反擊：「容積率破千」比比..

老飯店旅館重建夯　疫後北市收攤..

在地建商砸7.5億獵14期　專..

高雄千坪婚宴會館歇業　房東「高..

南投偏鄉房市仍熱絡　交易雙地政..

高雄國賓容積率1142％　陳其..

輾壓舊青安！　新青安上路1年「..

台中捷運唯2共構站　帶動商圈崛..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366