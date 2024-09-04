銀行暫停大建商貸款額度「救首購族」　業者認：立意良善

▲為避免排擠民眾房貸申貸空間，傳八大行庫形成共識，暫增大建商貸款額度。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

為避免排擠民眾申貸空間，八大行庫傳出已有共識，除不再承作建商餘屋貸款，針對大型建商貸款則以現有額度為限。對此，業者表示，這樣的政策方向良善，能降低首購民眾申貸的恐慌，且也不至於對業者造成明顯衝擊。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

房貸鬧錢荒，引卓揆高度重視，據傳上週五（8/30）邀八大行庫開會後，因當前全力救急無自用住宅的首購族房貸，為避免排擠到民眾申貸空間，銀行也有所共識，對前幾大建商的總額度以現有額度為限，且不能再承作建商的餘屋貸款。

消息指出，建商現有額度包括已准而未動用的額度，也就是說建商尚未動用，只要簽約仍可動用，但若未簽約就不行，且這樣的緊縮到至少明年上半年不再增加。

代銷龍頭、海悅國際開發總經理王俊傑表示，把更多的房貸資金用於首購族，降低民眾的恐慌，這樣的方向相當良善，而對大型建商業者而言，就是購地腳步放緩，不至於造成市場衝擊，惟觀察未來1~1年半新案市場供給量可能有所下降。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，大建商若真要增加貸款，八大行庫貸不到，也可以轉向民營銀行申貸，不至於對業者造成明顯衝擊，但可預期的是整體土地交易量將縮，手上土地庫存較足夠的建商，未來營運上還是較具有優勢。

▲把更多的房貸資金用於首購族，降低民眾的恐慌，這樣的方向相當良善。（示意圖／ET資料照）

不過，台灣省不動產公會理事長吳國寶提醒，雖然消息指出暫增貸款額度，是針對大型建商，但實際上大型建商資金本就雄厚，現在很多小型建商正面臨土建融申貸困難，恐怕將出現一波倒閉潮，政府仍應設法解決這個部分。

另外針對餘屋貸款，吳國寶說，建商餘屋貸款本就有4成上限，且台灣的新案市場大多在預售階段就會銷售完畢，建商手上的餘屋量普遍不多，這部分對業者的衝擊影響較小。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮