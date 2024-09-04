房市多頭最大贏家　新竹屋主轉手「每戶均賺810萬」

▲Q1新竹地區屋主轉手，平均每戶獲利810萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

近年房市走了一波帶多頭，轉手的屋主大多獲利出場，且轉手時間越往後，獲利幅度越大。七都誰賺最大呢？Q1新竹地區轉手平均每戶賺810萬元最多，其次為台中市385.5萬元。

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住商機構彙整實登資料，觀察七都轉手交易，去年Q1每戶平均獲利皆達200~300萬元，到今年Q1獲利金額更是大增，每戶平均獲利都能達到300萬元以上，其中賺最大的是新竹地區，平均每戶轉手獲利達810.4萬元，其次則為台中385.5萬元。

住商不動產新竹關埔店東曾文慶表示，近年新竹高科技產業市值不斷攀升，在地產業人口收入也不斷創下新高，而在地包含新竹縣、市重劃區大多為已開發狀態，區域新案供給基本飽滿，在市場供需失衡、住民收入高之下，房價節節高升。

此外，曾文慶提到，Q1台股表現強勢，反應出國內科技業暢旺，新竹縣市也受惠「股房連動」效應，而若為疫情前入手的居民近期轉手，房價自然有不小的增值空間。

▲歷年Q1七都屋主轉手平均獲利 。（表／記者項瀚製）

至於排行的第二的台中，近年重劃區與產業議題豐富，又有台中捷運綠線開通，吸引各大品牌建商進駐，新案相互疊價之下，衝高區域整體房價，且台中往往都榮登房地合一稅收王，房屋增值明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋轉手獲利，需課徵房地合一稅，據去年統計資料，比例最高的是適用20%稅率，佔比高達1/3，顯示不少國人為購入5年後出售，大家俗稱的「閉鎖期」也就是5年，而這5年全台房價大幅度上漲，轉手基本上都是獲利，只是賺多賺少而已。

另外，曾敬德觀察，10%級距有增多趨勢，反映出2016年以來適用自用滿6年400萬元免稅的屋主開始變多，房市開始出現7年之癢的轉手趨勢。

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