保險公司成貸荒「及時雨」　去年房貸量僅巔峰時6%

▲在市場房貸吃緊時刻，保險公司成為市場上的及時雨。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察歷年保險公司新增房貸人數，2012~2018年都有超過萬人，但去年只剩下2000多人。信義房屋專家表示，就在市場房貸吃緊時刻，手上還有資金的保險公司開始態度漸趨積極，反而成為市場上的及時雨。

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聯徵中心資料顯示，2012~2018年保險公司每年的新增房貸人數都超過萬人，高峰時2013年甚至達4萬人，不過2020年後持續萎縮，到2023年保險公司只剩下2238個房貸戶。

▲歷年保險公司新增房貸人數統計。（表／記者項瀚製）

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，就在市場房貸吃緊時刻，手上還有資金的保險公司開始態度漸趨積極，反而成為市場上的及時雨。

曾敬德說，目前保險公司官網有房貸專案新件限時優惠，優質客戶且都會區的標的，限時優惠最低2.2%起，尤其針對年繳金額較高的保戶也有優惠，民眾可以多問看看。

法拍小哥陳俊廷表示，2022年壽險公司紛紛退出房貸市場，但近來由於房貸水位滿，銀行開始拉高利率，甚至達3％、3.5%以上，壽險公司眼看利潤出現，即再度重回市場，

不過，陳俊廷認為，壽險公司估價保守，在利率、成數條件上普遍會稍差一點，除非本身是壽險公司VIP客戶，或申貸時搭配一些保險業務，才會拿到比較好的條件。

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