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八大行庫不承作建商餘屋貸款　業者：一則喜一則憂


▲▼ 七期鳥瞰,七期,鳥瞰,台中之鑽,高樓,房市,房價,七期示意,豪宅,豪辦,商用不動產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲為救首購族申貸空間，八大行庫傳出已有5共識，中部開發商表示一則喜一則憂。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

為救首購族申貸空間，八大行庫傳出已有5共識，其中，由於當前以救無自用住宅的首購族優先，因此傳出未來各大行庫對於大型建商的現有額度不再增加，同時，不會再承作餘屋貸款。對此，就有台中開發商指出一則喜一則憂。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

八大行庫傳出的5大共識包含，新青安利率沿用原本的1.775%水準。另外不動產申貸案必須要先以無自用首購房貸、新青安為優先。還有各行庫對大建商的總額度以現有額度為限，並且不再承作建商的餘屋貸款，對於購地，各大行庫以因應《銀行法》第72條之2的規定，包括國內外或土建融及其他授信方面的資源調配挪移。

▲▼達永冬慶專案經理訪問，達永冬慶樣品屋,看屋,新建案看屋,建案賞屋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲預售屋從推案到成屋，通常需要3～5年的時間，建商保留下來的餘屋，往往都會和初始銷售的預售屋，有著龐大的價差，示意圖。（圖／資料照）

其中對於八大行庫不再承作建商餘屋貸款，就有台中開發商表示：「過去幾年原物料漲幅劇烈，已讓建商養成『策略性』封盤的習慣，如今銀行鬧錢荒，沒想到餘屋竟然成為燙手山芋，這個消息從不同角度來看，一喜一憂。」

「過去不少建商因應原物料大漲，也擔心漲幅吃掉利潤，會選擇結構體完成或是成屋後再銷售，此次餘屋貸款這條路被封，手頭資金周轉率不高的開發商，還要考慮到囤房稅的問題，從這角度對消費者來說，很有機會撿到便宜。」

「不過，疫情影響使得過去幾年建商蓋房子不但沒賺錢，還倒虧幾千萬的經驗下，餘屋量不多，待此波陣痛期過後，如今餘屋不但無法產生另一條金流，反而還有稅制上的負擔，羊毛出在羊身上，未來房屋供給量會減少，預售屋房價則因變動成本增加，『房價下緩的可能性更低』」

對此，卓越不動產估價師事務所所長楊祥銘指出：「預售屋從推案到成屋，通常需要3～5年的時間，建商保留下來的餘屋，往往都會和初始銷售的預售屋，有著龐大的價差，甚至是社區創價的關鍵。不過，當今因政策因素，建商多是傾向先賣再說，確實也不排除有中小型建商將端出『出清價』因應。」

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

關鍵字：銀行首購族建商貸款餘屋貸款出清價週轉金

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