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「不是當台積電股東、就是當台積電員工房東」　他掃貨4屋漲4成

黃大為搶當台積電工程師的房東，竹北囤屋4間收租，資產增值4成。

▲黃大為搶當台積電工程師的房東，竹北囤屋4間收租，資產增值4成。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

「要嘛就當台積電股東，要嘛就當台積電員工的房東！」42歲的黃大為脫北來到竹北買屋收租，他在重劃區鎖定屋齡5年內新成屋，掃貨4屋收租，月收租10.9萬元，租金投報率2.2％，超標在地1.9％水準，且價漲40％增值威猛，竹北囤屋4間，如今黃大為資產總市值達8,190萬元。

「竹北預售屋的每坪單價已衝破80萬大關，未來台積電的股價乘上0.1等於竹北的房價，一點都不誇張。」黃大為秀出財政部資料，竹北平均年所得174.6萬元居全國之冠，其次是竹市東區164.5萬元，第3名才是北市大安區144.8萬元，「竹北人收入高，但平均購屋總價2,099萬元，低於北市蛋黃區的破3千萬元，我認為竹北還有強勁的漲幅。」黃大為教戰3招獵屋當包租公。

1、以台積電為圓心，車程半小時

「台積電工程師是我的財神爺啊！既然要賺他們的錢，就要以竹科工程師為思維，買屋投其所好。」他觀察，竹科人重視效率，最討厭塞車，通勤時間不可太長，他以台積電為圓心，抓出通勤範圍半小時車程最適當。

跑出方圓之後，再進一步找房子，「我是來當包租公的，所以『好租』比『好賣』重要，『好租』代表不容易出現空租期。」黃大為解釋，同樣是竹北，有些街道特別乾淨、有些較髒亂，要親自感受，才能確保穩穩收租。

2、新成屋＋小宅，租售不愁

「工程師賺錢賺得多，花錢不手軟，住也要住好的，他們不喜歡住在老公寓、舊城區，而位於重劃區內、屋齡5年的新成屋，是工程師的首選。」黃大為縮小範圍，瞄準重劃區內的好宅，去年初在台科大重劃區、縣治三期、高鐵特區等區域，掃貨4屋，總價值5,850萬元，依據實價登錄竹北電梯大樓成交行情，1年半來價漲4成，黃大為囤4屋價值8,190萬元。

3、交房仲好友，打9折買好屋

近年台積電股價狂噴，竹北房價也持續飆漲，「工程師領到分紅就買房子，駐台的外籍工程師也多，租屋需求爆增，看屋要抽號碼牌，多組買方競價，沒得殺。」菜鳥進場不追高，黃大為跟著湊熱鬧排隊帶看，培養房感，「Apple物件不好找，要看屋200間才找得到，」他耐心等待回檔，「最重要的是跟在地房仲搏感情，才吃得到打9折的蘋果（指物美價廉的好物件）。」

像是去年初，美國聯準會暴力升息破5％，市場緊繃，黃大為跟房仲聊天發現，火熱的房市稍微冷卻，「房仲原本每月可成交3至5件，這個月竟然沒有冒泡（零成交）！我嗅到機會來了，跟他說手上有Apple件就報給我。」果然等到機會，黃大為以9折價買到好屋。

全台平均所得前10名行政區近1年房市價量

資料來源：財政部財政資訊中心、內政部實價登錄交易資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。 註：1.依據平均年所得排名。2.實價登錄資料自2023年5月至2024年4月。

資料來源：財政部財政資訊中心、內政部實價登錄交易資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。 註：1.依據平均年所得排名。2.實價登錄資料自2023年5月至2024年4月。


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