「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

▲住保會顧問吳翃毅建議，除了SGS等知名檢測單位外，還可以採用住保會輔導的驗屋公司，若和建商有驗屋修繕糾紛，住保會能提供申訴調解和免費法律諮詢服務，不會有求助無門的情況。（圖／CTWANT提供，下同）

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近年驗屋風氣盛行，新行業的方興未艾，出現不少良莠不齊的驗屋業者，讓找缺失變成「找麻煩」，建商是相當頭痛。根據CTWANT記者調查，不只「假專業驗屋」充斥市場，近期「最嚴限貸令」加上缺工缺料，設備未安裝就先驗屋、或先交屋再修繕等倉促交屋的情況也比往年多了1、2成以上。驗交屋眉角多，住宅品質消費者保護協會(住保會)顧問吳翃毅教民眾如何自保。

CTWANT記者跟著住保會和永城科技驗屋實際參與驗屋過程，著記者了解驗屋眉角，同時也分享驗屋蟑螂離譜的檢測方式，像是以高壓水槍單點沖玻璃窗框1小時出現滲水，「到底是房子沒蓋好，還是被驗屋人員破壞？也有業者搖馬桶，當水管鬆脫時，到底是被搖壞，還是本來就沒裝好？」「不符合自然使用情況，就是不合理的檢驗方式。」

提到「奇葩檢測法」，大夥兒聊開，住保會顧問吳翃毅也分享，曾經碰到屋主慌張來投訴，驗屋發現「結構有問題」，實際追問才知道，驗屋業者竟拿著檢查地磚空洞化的檢測棒來敲打梁柱，說聲音不同、梁柱空心。

吳翃毅說，驗屋蟑螂的亂搞，也讓建商生氣，引發建商列出很多驗屋條款來防堵，有些條款是不合理的，變成惡性循環。像是有些主打5或10年防水保固的建商，認為既然有保固就不要影響交屋，乾脆不讓驗屋公司潑水檢測滲漏水項目，他提醒屋主，遇到這種情況，屋主一定要等到交屋後自行測試。

▲滲漏水為最常見的驗屋缺失，約每驗10間房子，就有1~2間有滲漏水問題，住保會建議，還是修繕完成在交屋最保險。

丁漢也分享，近年因缺工缺料的狀況特別多，經常碰到許多設備未安裝就先驗屋；也有些建商希望屋主可以提早撥款拿到錢，抓準屋主盡早裝潢入住的期待，要屋主先交屋再修繕，「這情況今年大概多了1、2成以上！」

尤其近期碰上「最嚴限貸令」，不少屋主擔心越晚交屋變數越多，恐出現倉促驗交屋的情況。吳翃毅說，正常情況應是建材設備安裝完成才會驗屋，發現問題後請建商修繕，復驗沒問題即可交屋，交屋完保固年限才開始計算。若建材未到位，或缺失尚未修繕就交屋，甚至連交屋保留款5%也撥給建商，後續就容易遇到保固期起算，及建商拖延修繕的糾紛。

遇到這類情形，吳翃毅建議交屋前必須白紙黑字逐項寫下，除了承諾會負責修繕，也要求完成修繕後才能起算保固期。他也提醒，口頭承諾不算數，必須為建商相關人員，尤其是工地主任，非代銷業者，簽下的白紙黑字才有保障。

▲吳翃毅表示，一間好的驗屋公司會在檢驗完成後協助屋主與現場工務核對缺失，同時對檢驗報告書上載名的缺失負起責任，屋主若有疑問也能協助解答。

另一個具有法律效益的是驗屋報告書。SGS營建管理部經理江玉齡表示，有不少民眾因預算限制，找坊間沒有名氣的公司行號協助，但檢驗人員的資歷和專業度無法確認，且不一定能提供驗屋報告書，若有找出嚴重缺失，建商也可能不採認其有效性，這樣花錢請人驗屋就失去了意義。

糾紛時，屋主往往希望當初服務的驗屋公司能協助說明缺失，不過吳翃毅也分享，驗屋公司常不願出席調解會就算了，對自家檢驗報告書也不願做專業負責。有些驗屋報告書還載明「本份驗屋報告只能做修繕參考，不能作為法院訴訟之依據。」當發生糾紛時，形同廢紙一張。

這類情況，住保會多會再找驗屋公司重驗，並協助與建商溝通改善缺失，不過這樣一拖就是半年、一年才解決，甚至衍生交期違約的問題，得不償失，不如一開始解慎選業者。

另外吳翃毅也特別提到，住保會保障的不只有消費者權益，「若建商或驗屋公司遇到惡質業者或消費者，同樣也能透過住保申訴、調解，盼能保護好業者促使產業發展正循環。」

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