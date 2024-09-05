租金8→20萬「咖啡南霸天」無預警熄燈　在地熱議

▲「多那之咖啡蛋糕烘焙」在高雄堪稱咖啡南霸天，重惠門市本月才剛歇業已秒拆招牌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣崛起的連鎖咖啡集團「多那之咖啡蛋糕烘焙」，在高雄堪稱咖啡南霸天，2016年開幕的重惠門市，根據租賃實登公布，6月才剛以8萬元承租，沒想到9月1日無預警歇業，不少在地人相當錯愕，沒想屋主開出20萬元重新招租，有在地人透露，調漲租金才會熄燈。

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「多那之咖啡蛋糕烘焙」以咖啡蛋糕烘焙逐漸打響名號，深耕南台灣，根據官網顯示，目前在高雄共有20家分店，2016年開幕的重惠門市，已營業8年，7月還在徵才網站徵才，沒想到9月1日突然無預警熄燈，讓不少在地人相當錯愕。

▲「多那之咖啡蛋糕烘焙」以咖啡蛋糕烘焙逐漸打響名號，深耕南台灣。（圖／翻攝自Google Maps）

該店位於高雄市左營區華夏路，根據租賃實登揭露，為屋齡26年地上2樓透天，坪數為241.5坪，月租金8萬元，換算單價331元，且租期為6月15日至10月14日，沒想到還在租賃期間就歇業，連外觀招牌都秒拆。

▲根據租賃實登公布，租期為6月15日至10月14日，沒想到還在租賃期間就歇業。（圖／翻攝自實價登錄網站）

而該物件也在《591房屋交易網》重新招租，強調為左營高鐵商圈，稀有吃市黃金三角窗大店面，且只有1樓部分出租，月租金開出20萬元。

有在地人在臉書粉專《左營楠梓人》透露，「聽說不久之前漲租金，然後現在又要調漲租金。」讓不少人猜測恐怕租金調漲為歇業主因。

▲近期不少屋主看好商圈未來發展性，開始提高租金。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，也有新光三越左營店，兼具地段與成熟商圈，對重視機能自住客來說，相當具吸引力，帶動區域房、地價雙漲。

早期高鐵特區空地多較「無市」，現在大樓愈蓋愈多，帶進消費人潮，華夏路沿線商家林立，疫情期間租金單坪還有500~900元，近期不少屋主看好商圈未來發展性，開始提高租金，主要道路單坪租金可達1500~2000元，僅略低於鄰近的巨蛋商圈，加上華夏路仍有餐飲群聚效應，在租金上相對有撐。

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