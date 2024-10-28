冷氣排水管塞住！找人來修「噴一下收4500」他傻了　兩派吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

請人修理東西時，除了材料費，師傅通常還會收工本費。就有網友表示，朋友找人修塞住、會滴水的冷氣排水管，結果師傅沒幾分鐘就修好，竟收了4500元，「上網查價格更傻眼，只要幾百塊。」貼文一出，有人也傻眼，「已經是整台拆裝的費用了。」也有網友認為，「嫌貴就自己動手」、「速度愈快愈專業」，引發討論。

有網友在「爆料公社」貼出收據照片，上面簡單寫下服務項目是「排水」，收費4500元，「朋友冷氣排水管塞住會滴水，請人來做維修，用氮氣噴一下，幾分鐘就好了，收費4500！傻眼，感覺騙好大！」更傻眼的是，上網查了一下排水的收費價格，竟然只要幾百塊就有了。

看到貼文後，就有人也覺得不是很合理，「有點貴，行情應該是2500元吧，不過現在師傅很忙，你要等很久才會來，你這朋友應該是叫今天打電話，明天就可以過來修的超級加急服務」、「感覺都可以直接找洗冷氣，還比較便宜，順便洗得乾乾淨淨」、「一開始沒有先報價，這價格已經是整台拆裝的費用了，排水正常不會收那麼高。」

但多數網友紛紛搖頭，「嫌貴就自己動手，自己動手樂趣多」、「台灣人普遍都用維修時間長短來計算價格，反而專業的人、工作效率高的人被當作在騙錢」、「認為查修很簡單可以自己來，幾分鐘也可能幾小時。至於金額多寡可以維修前先問，要不要取決自己。另外，急件跟排件也會決定金額高低」、「專業查修，才有辦法抓出哪裡壞了，不然你自己修啊！」