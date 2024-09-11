AI題材加持！台南高鐵特區房市熱　千坪公園首排「佳順大富」宜居優選

▲AI題材加持，台南高鐵特區房市買氣增旺，尤以千坪公園首排的「佳順大富」，深受追求純淨生活的自住客喜愛。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／台南報導

全球瘋AI，為了打造台灣成為人工智慧之島，國科會推動「智慧科技大南方」計畫，未來5年預計投入360億元預算，將在台南沙崙設置首座「AI產業專區」，以此為核心，連結南部半導體S廊帶，進一步帶動全台AI轉型升級。

▲台南沙崙將設置首座「AI產業專區」。（圖／ETtoday資料照）

「總統賴清德說要協助科技產業南移，而行政院長卓榮泰說要在台南沙崙高鐵特定區設立AI生態園區，也就是說，把南部建設成科技重鎮，已經成爲政府的重大施政方針。」財經專家何世昌分析，位於台南高鐵特區的沙崙科學城，匯聚產官學研能量，已是南台灣的資安及綠能科技重鎮，國際大廠AMD亞洲首座研發中心也確定落腳於此，台南沙崙未來不僅扮演台灣AI領頭羊，更是全球先進半導體與AI聚落的關鍵基地。

▲▼沙崙科學城是南台灣的資安及綠能科技重鎮。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

國研院、工研院和中研院3大國家研究機構，加上成大、陽明交大等頂尖學術單位，為沙崙科學城提供強大後盾，能與AI產業相輔相成，創造更多就業機會，為了吸引並留住人才，台南市政府也逐步完善生活機能。

▲▼台南高鐵特定區有三鐵共構帶來的交通便利性。

何世昌補充說道，台南高鐵特區有台鐵、高鐵和未來捷運藍線，三鐵共構帶來的交通便利性，商業機能有三井OUTLET一二期、學區有2025年招生的沙崙K12雙語學校，醫療資源有預計2031年完工的成大醫療創新園區，建設題材豐富，對區域房市也帶來加分作用，「這一波投資只要抱緊AI產業題材大腿，買房就能保值抗跌」。

▲▼「佳順大富」正對3,800坪公園、緊鄰台南三井OUTLET。

台南高鐵特區是全台少見產業、建設先行到位的重劃區，隨著AI題材發燒，區域發展再添動能，也拉抬房市買氣，尤以正對公園首排、坐擁綠金門戶的「佳順大富」深受追求純淨生活的自住客喜愛。專案經理趙修平表示，「佳順大富」基地坐落於重大建設匯聚的高鐵東側，也就是後站，三井OUTLET近在咫尺，同時整體高鐵特區內有16座大公園，而該案面臨的3,800坪綠海為後站之最，讓工時長、壓力大的科技人回家就能大口森呼吸。

▲▼「佳順大富」由內到外綠景環抱，環境宜人宜居。

「佳順大富」不只正對公園，也擁有封閉式800坪私家中庭花園，由內到外綠景環抱，宜人宜居而且隱密性高。趙修平進一步指出，產品規劃一層5戶搭配兩部電梯，有別於區域內一層多拼，住戶進出較為單純，並提供全齡化公設，包括交誼廳、閱覽室、家教教室、健身房、兒童遊戲室和瑜珈教室等；建材配備則全面升級，採用HONEYWELL全棟淨水、Rinnai雙口瓦斯爐、BOSCH洗碗機、美標衛浴、元一氣密窗搭配台玻5+5Low-E雙強化膠合玻璃，以及樂邁SPC石晶地板等高品質建材。

▲▼「佳順大富」擁有舒適格局。

看眼全台，高鐵沿線房價年年上漲，尤其園區概念站最為火熱。隨著AI產業落地生根、高端科技人持續移入，新富聚落勢將成形，台南高鐵特區蓄勢待發，把握時機精準卡位，才能贏在未來。

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