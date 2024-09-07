以為一起吃飯會變熟！她住宿舍曝「實際狀況」　網大讚：這樣才好

▲有些新生會期待宿舍生活。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些大一新生很期待宿舍生活，不過近日就有網友發文表示，她原以為住進宿舍後，就能和其他同學熟起來，怎料實際狀況卻不是如此，她們四個人至今從未一起吃飯過，且平時也不會聊天，大家都是怎麼和室友變熟的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「住宿舍跟我想的不一樣」為標題發文，提到她本以為住進宿舍後，大家一起吃飯、聊天就會變熟，然而進入宿舍的這幾天，她都還沒與其他三位室友共同用餐過，且大家平時也不會交談，大部分的時間都很安靜。

原PO透露，為了能與室友們有更進一步的認識，所以她就會主動開話題，然而，室友都只是簡單回答問題而已。現在宿舍內的大家幾乎不太聊天，大多數時間都在忙自己的事情、看著自己的電腦，讓原PO覺得有點無聊，因此，她也想知道大家都是怎麼和室友變熟的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「聽起來這比較像是大部分宿舍的日常」、「室友就是很奇怪的存在～想講話的時候再講話，但也不會互相打擾的人，也不一定要變成朋友」、「我們宿舍蠻平衡的，吃飯能一起吃就會一起，有自己的事情就去做」、「我覺得宿舍要安靜欸，偶爾嗨一下正常，一直嗨不累嗎」。

還有網友直呼，「這樣才好！宿舍就是休息的地方，過陣子你就不會羨慕吵鬧的宿舍了，一直有人在講話、一直有同學來串門真的會受不了，跟室友當普通朋友就好，偶爾能互相幫忙，感情太好、如影隨形的，到時候有爭執只會很尷尬」、「我大一就是你說的這種氣氛，但在一起時間長了很多摩擦也會出現，所以最後是吵架收場。後來幾年就變成你現在的這種氛圍，我超開心，因為不用一天到晚都在社交真的很爽」。