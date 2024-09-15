電梯大樓變買房主流「透天為何失寵？」　網曝2殘酷真相：它不要我

▲年輕人不愛透天了？（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人認為住透天可以享受獨棟空間，也能避免被上下樓鄰居打擾，完勝電梯大樓，不過有網友發現，現在的年輕人似乎比較喜歡電梯大樓，透天厝在房市已經退流行了，好奇原因是什麼？也想知道若買得起透天厝的話，還會考慮大樓嗎？對此，信義房屋專家表示，透天確實不是買房的主力，最主要問題還是錢。

有網友在Dcard發文，近年來，電梯公寓或大樓成為現代人購屋的首選，相較之下，透天厝的市場似乎不再受到熱烈的追捧。原PO認為，最主要的原因就是「價格」，對於年輕的購屋族群來說，透天厝的價格相對較高，負擔較大，「那假設透天跟大樓的房價都負擔得起的情況下，大家還是會選擇大樓嗎？」

貼文曝光，網友紛紛感嘆，錢就是最主要的問題，「能買透天我也想，但社會不給我機會」、「不是失寵，是沒有錢」、「我的小夢想就是在自己的透天前院車庫裡悠哉洗車，年收120W不敢胡思亂想」、「是它不要我」、「應該會想買社區型的別墅，看了一下喜歡的都要6千多萬，雖然錢夠，但還是下不去手」。

也有網友指出，跟現代人的生活習慣有關係，「網購盛行、懶得倒垃圾也是重點，透天說實話打掃維護也不易，說到底現在的人比較懶一點是真的，買不起也是因素」、「如果可以選還是會喜歡大的平面，住透天感覺打掃跟拿東西要爬樓梯很麻煩」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在新透天價格較高，不是開發商的主力，也不是大家買房的首選，透天有優點也有缺點，優點是空間大、土地值錢、不被干擾等等；缺點則是沒有管理員收包裹，需要爬樓梯等等；不過，透天厝在中南部仍是相當受到歡迎，「台南的透天厝交易比例一直都很高」。