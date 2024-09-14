20坪新屋「裝潢要200萬」　他愣：這是行情價！網教1招現省一半

▲網友抱怨裝潢費超貴。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房不只要準備頭期款，還要抓裝潢、家電等預算，一名網友表示，準備100萬裝潢預售屋，想做天花板、木地板、油漆和系統櫃等，找了設計師討論裝潢，原以為一坪5萬的預算是足夠的，沒想到現在的行情是8-10萬元，讓他很震驚。對此，信義房屋專家表示，多問幾間，並跟設計師討論，一定有便宜的作法。

有網友在PTT發文，「實坪20的新成屋裝潢要花到200萬」，好友買了一間20坪的預售屋即將交屋，找了幾個設計師討論裝潢，朋友預算為100萬元，希望能夠做天花板、木地板、油漆和系統櫃等，「本來估一坪5萬 以為準備100萬很多了，結果幾個設計師都愛理不理」，設計師還說現在的行情是一坪8-10萬元。

如果再買家電、冷氣等等的，大概要花300萬元，原PO忍不住驚呼「現在裝潢水都這麼深嗎？還是我朋友被設計師坑了？實坪20的新成屋裝潢要花到200萬？這麼貴的嗎？有人有經驗？」

貼文曝光，掀起網友討論，「沒錢就地板弄一弄，家具用軟裝」、「裝潢漲超多，要便宜自己分開找，至少省30%」、「系統櫃自己找木工，大概只要1/2價」、「油漆當初設計師估價25萬，自己找10萬」、「工錢真的漲很多」、「要省錢就是不要做系統櫃，買現成的」、「現在人工超貴，所以買中古屋要考慮修繕」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以多找幾間比較，跟設計師多溝通，哪些必須做，哪些是不必要的，「如果有動到格局跟基礎工程，花費就會比較高」，也可以直接跟設計師說自己的預算，「一定有省錢的作法」。