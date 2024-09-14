ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2年屋噴出單價49萬元

▲▼太平房市,74快速道路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被認為新首購天堂的台中市太平區，衝出拆算車位後49.17萬元單價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被認為新首購天堂的台中市太平區，新光重劃區2年新成屋轉手交易，衝出拆算車位後49.17萬元單價，不僅驚呆房仲，也連開發商都表示驚訝，不過信義房屋專家表示，太平仍是房價凹陷區，成屋案會因拆算車位而有單價正負5萬元左右落差。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

自去年下半年新青安的鼓舞下，太平區買氣大量出籠，尤其是北太平區的新光重劃區，憑藉基期低、交通利多等優勢，成為一級戰場，進而推動房價。觀察區域新成屋案，成屋2年的櫻花「大櫻國」社區出現轉手49.17萬元的單價，驚呆市場。

櫻花「大櫻國」高樓層2房戶別，坪數33.87坪含一車位，於5月轉手時成交價1323萬元，以車位120萬元計算，換算單價來到49.17萬元，相當驚人，實際翻開歷史資料，該戶已轉手過2次，最初取得成本為606萬元，2019年時單價僅19.25萬元，換句話說，房價6年漲幅118％。

▲▼台平74沿線大量預售屋興建中，太平房市。（圖／記者陳筱惠攝）

▲首購族近期因政策面影響，中古屋主惜售心態漸濃，看著預售屋價格不斷創新高，產生一種現在不買之後更買不起的想法。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋太平樹孝店經理林佳宏說：「目前太平新光重劃區由於過去4、5千戶量體都已經將成真，目前以臨近地區如北屯機捷2房上看1500萬元的房價來說，太平1300萬元仍是總價考量。」

不過林佳宏表示：「通常二手市場的單價計算，會以含車位價格計算，以此筆交易來說，車位計算僅120萬元，看起來單價才會偏高。」他舉同社區相同坪數物件，總價1245萬元，但車位價格拆算150萬元，拆算單價就落在44.7萬元，比較起來就有約5萬元的價差。

在地已推案建商看到價格後也相當驚訝，但隨即他也表示：「首購族近期因政策面影響，中古屋主惜售心態漸濃，看著預售屋價格不斷創新高，產生一種現在不買之後更買不起的想法，為了一圓上車夢，又逢全台待售量降到歷史新低，市面上屋主心態不會賠錢賤賣， 因此只要在比價效應下合理價位，其實都算出貨很快。」

▲▼ 太平房市。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北太平區的新光重劃區，憑藉基期低、交通利多等優勢，成為一級戰場。（圖／記者陳筱惠攝）

而太平區短時間量價俱增，其實不是太平房市好，「是太平區剛好提供首購族對房要求新、公設豐富、豐富學區等要求，且總價預算可負擔。」

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

信義房屋更多相關新聞

 

關鍵字：太平區新房成屋單價市場台中信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2年屋噴出單價49萬元

被認為新首購天堂的台中市太平區，新光重劃區2年新成屋轉手交易，衝出拆算車位後49.17萬元單價，不僅驚呆房仲，也連開發商都表示驚訝，不過信義房屋專家表示，太平仍是房價凹陷區，成屋案會因拆算車位而有單價正負5萬元左右落差。

7小時前

20坪新屋「裝潢要200萬」　他愣：這是行情價！網教1招現省一半

買房不只要準備頭期款，還要抓裝潢、家電等預算，一名網友表示，準備100萬裝潢預售屋，想做天花板、木地板、油漆和系統櫃等，找了設計師討論裝潢，原以為一坪5萬的預算是足夠的，沒想到現在的行情是8-10萬元，讓他很震驚。對此，信義房屋專家表示，多問幾間，並跟設計師討論，一定有便宜的作法。

8小時前

貸不到先租屋　高雄最熱門租屋區6000元有找

限貸之亂讓購屋卡關，租屋族暫緩購屋念頭，繼續以租代買。房仲根據全台行政區租金補貼資料統計，依據租賃契約件數排名，高雄市最熱門租屋區性價比高，冠軍為三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，最夯房型月租6千元有找。

8小時前

淹水vs.縮水　網友：搬家揪心「仁武60坪變左營25坪」

凱米颱風7月來勢洶洶，造成仁武大淹水，不少居民叫苦連天，有高雄網友自曝，住不到1年新家滿目瘡痍，興起搬家的念頭，想從仁武透天搬到左營大樓，但是使用坪數會從現在約60坪，縮減為25坪，還得再多付將近400萬元的價差，忍不住上網詢問網友意見。

10小時前

遠雄二度插旗台中七期　34.7億拿下千坪地

遠雄（5522）積極佈局台中房市，今年第四度於台中購地，本次砸34.7億元買下七期1286坪土地。而這也是遠雄二度插旗七期，目前在線個案「遠雄琉蘊」已實價揭露近200戶，每坪成交均價79萬元，最高則為97.5萬元。

10小時前

「把你當親生女兒！」住進男友家被當女傭　1年後妹子超慘下場曝

有些情侶交往後會選擇同居，也有人直接搬進男友家中，不過一名女網友血淚勸世，為了省房租錢，搬到男友家住，想說不能白吃白住，吃飯錢會主動付，一個月下來比租房還要貴，在家裡被當免費女傭，做全家人的家事，還得忍受男友家人的酸言酸語，「別相信另一半的爸媽說把你當親生女兒看」。

11小時前

網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬坪幕後地主曝光

新竹東區「愛買新竹店」傳出將在年底歇業，鄉民爆料主因是地主要漲租。經查「愛買新竹店」佔地廣達1.5萬坪，地主是兆豐銀行、新竹化工，後者公司登記在台北，有經營建設公司。

9/13 19:28

高雄Q3土地標售底價14億　在地：限貸令拖累難創高價

高雄受惠AI議題房地雙漲，地政局13日釋出Q3土地標售資訊，共推出8標10筆土地，總底價14億元，預計25日開標，多筆區段位置相當精華，專家表示，近期建商受限貸令影響，加上此次標售多為是150坪以內的「小地」，大型建商出手意願有限，後續買氣值得觀察。

9/13 18:45

25坪房「電費破1萬7」嚇壞了！他喊：比店家還貴　一票人細看傻眼

最近，不少人收到新一期電費帳單後，都發現費用暴增。就有網友崩潰表示，自己不過25坪的房子，一台舊的窗型冷氣，加上三台分離式冷氣，夏季電費竟高達1萬7千多元，比有冷凍櫃的朋友或營業店家還貴；而眾人看完也傻眼，直呼「真可怕。」

9/13 18:13

台積、美光南科購廠「接班區」　預售新案最低2字頭

產業效應持續發酵，台積電、美光8月陸續砸錢買群創、友達廠房，讓南科房市再成焦點，被定位為南科衛星園區的台南產業園區，區內有不少台積電中下游廠商進駐，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區，還有2字頭價格，門檻相對親民。

9/13 16:38

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬..

20坪新屋「裝潢要200萬」　..

貼心提醒「可申請租補4000元..

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務..

限貸令房市急凍！　帥過頭呼籲3..

借款4千萬還不出　投資公司七期..

「把你當親生女兒！」住進男友家..

25坪房「電費破1萬7」嚇壞他..

淹水vs.縮水　網友：搬家揪心..

買到「轉彎處大車格」超爽？過來..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2..

20坪新屋「裝潢要200萬」　..

貸不到先租屋　高雄最熱門租屋區..

淹水vs.縮水　網友：搬家揪心..

遠雄二度插旗台中七期　34.7..

「把你當親生女兒！」住進男友家..

網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬..

高雄Q3土地標售底價14億　在..

25坪房「電費破1萬7」嚇壞他..

台積、美光南科購廠「接班區」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366