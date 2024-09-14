房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2年屋噴出單價49萬元





▲被認為新首購天堂的台中市太平區，衝出拆算車位後49.17萬元單價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被認為新首購天堂的台中市太平區，新光重劃區2年新成屋轉手交易，衝出拆算車位後49.17萬元單價，不僅驚呆房仲，也連開發商都表示驚訝，不過信義房屋專家表示，太平仍是房價凹陷區，成屋案會因拆算車位而有單價正負5萬元左右落差。

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自去年下半年新青安的鼓舞下，太平區買氣大量出籠，尤其是北太平區的新光重劃區，憑藉基期低、交通利多等優勢，成為一級戰場，進而推動房價。觀察區域新成屋案，成屋2年的櫻花「大櫻國」社區出現轉手49.17萬元的單價，驚呆市場。

櫻花「大櫻國」高樓層2房戶別，坪數33.87坪含一車位，於5月轉手時成交價1323萬元，以車位120萬元計算，換算單價來到49.17萬元，相當驚人，實際翻開歷史資料，該戶已轉手過2次，最初取得成本為606萬元，2019年時單價僅19.25萬元，換句話說，房價6年漲幅118％。





▲首購族近期因政策面影響，中古屋主惜售心態漸濃，看著預售屋價格不斷創新高，產生一種現在不買之後更買不起的想法。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋太平樹孝店經理林佳宏說：「目前太平新光重劃區由於過去4、5千戶量體都已經將成真，目前以臨近地區如北屯機捷2房上看1500萬元的房價來說，太平1300萬元仍是總價考量。」

不過林佳宏表示：「通常二手市場的單價計算，會以含車位價格計算，以此筆交易來說，車位計算僅120萬元，看起來單價才會偏高。」他舉同社區相同坪數物件，總價1245萬元，但車位價格拆算150萬元，拆算單價就落在44.7萬元，比較起來就有約5萬元的價差。

在地已推案建商看到價格後也相當驚訝，但隨即他也表示：「首購族近期因政策面影響，中古屋主惜售心態漸濃，看著預售屋價格不斷創新高，產生一種現在不買之後更買不起的想法，為了一圓上車夢，又逢全台待售量降到歷史新低，市面上屋主心態不會賠錢賤賣， 因此只要在比價效應下合理價位，其實都算出貨很快。」

▲北太平區的新光重劃區，憑藉基期低、交通利多等優勢，成為一級戰場。（圖／記者陳筱惠攝）

而太平區短時間量價俱增，其實不是太平房市好，「是太平區剛好提供首購族對房要求新、公設豐富、豐富學區等要求，且總價預算可負擔。」

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