另類豪宅區指標　醫美診所、餐飲大店接連進駐北屯

▲不少商家相中台中北屯將成為新興富人圈的可觀消費力，醫美診所接連進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中最大的14期重劃區集結漢神、大巨蛋、交通等大型投資挹注，吸引全台重量級開發商蜂湧搶進推案，媲美七期的消費力道，同時也有不少商家相中新興富人圈的可觀消費力，如11期連接14期交界處接連有餐廳、游泳學校、醫美診所進駐，信義房屋專家分析，人潮就是消費力，除了店面租賃，也不少業者租地自建。

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北屯區新興重劃區眾多，近2年的「租金王」租金單價達3498元。另外，山西路上也出現同時有多家醫美診所正搶進中，其中獨棟五層樓建築為西區老字號的「美加醫美與預防醫學診所」即將進駐，而鄰近新落成的社區大樓一樓店面也在近期掛上店招。

對此，信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆就說：「14期包圍11期，延伸出新豪宅聚落，也讓象徵高消費力的醫美診所搶進，過去醫美診所多會選擇七期貴婦商圈，但在新興重劃區房價帶動下，未來住戶的消費力也被看見。」

▲14期包圍11期，延伸出新豪宅聚落，也讓象徵高消費力的醫美診所搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

吳俊霆分析：「大北屯地區包含11期、機捷特區、10期、部分大水湳範圍，都是店面詢問的熱區，也與房市熱區走勢相符，除了租金高漲外，有特殊需求的店家可能會朝重劃區租地自建方式，如全聯、金色三麥等，每坪土地月租約800~1000元之間。」

其中，14期重劃區與11期崇德商圈緊鄰，成熟機能、名校密集加上豪宅新案頻出，促成高端族群移入、商圈擴大，在梅川東路、山西路、松竹路等主要道路上的新店家逐漸從點延伸成線。

▲看準北屯商機「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」旗艦店，砸下6000萬元設計裝修。（圖／記者陳筱惠攝）

7月才在梅川東路上盛大開幕的「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」旗艦店，佔地面積超過400坪，主打慢火炭烤的牛小排與南美洲特色料理，更攜手埔里知名品牌「Feeling 18巧克力工房」設置店中店，人氣生吐司、冰淇淋，假日一位難求。

「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」負責人馬仕文指出：「整座建物耗資6千萬的設計、裝修費，一樓用餐區，二樓則是辦公區，看準北屯區的龐大人口與14期重劃區腹地發展潛力，希望能長久永續以美食、文化與市民交流、交心。」

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