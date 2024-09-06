船員→股市四大天王　前員工曝沈慶京：不折不扣的工作狂

▲很多民眾都好奇，究竟威京集團主席沈慶京是怎麼樣的人？（圖／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

威京集團主席沈慶京涉入「京華城」圖利案，遭羈押，很多民眾都好奇，究竟這位在商界大老是怎麼樣的人？《ETtoday新聞雲》整理出他的人生發跡故事，也獨家採訪威京集團前員工，揭開沈慶京私下的一面。

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《ETtoday新聞雲》記者獨家採訪前威京總部前員工A先生（化名），他說，沈慶京是個性情中人，並愛恨分明，對他信得過的人絕對有情有義，像有時他會邀請兒時玩伴來公司坐坐，一起聊天，並交代同仁禮遇接待；而對員工也是照顧有佳，甚至有員工在私事遇到困難求援，他也伸出援手幫忙，確實頗有家人的感覺。

另外，2019年11月京華城結束營業，沈慶京也曾在媒體前激動落淚，並說「從27歲創業以來從未稱他們是員工，他們永遠是我的同事、是戰友，不是員工！」，展現真性情。

工作方面，A先生說，沈慶京是個非常執著的人，有時對於一些他堅信的事情，想法基本上很難改變。此外，雖然他不是一個特別嚴厲、犀利的老闆，對員工保有容錯空間，不過是一個不折不扣的工作狂，對於想做的事情，不論多辛苦多艱難，就是會盡全力完成。

不過，也正因如此，威京集團大大小小的會議特別多，有時也會讓一些員工覺得工作量太大，工時太長，覺得辛勞甚至心累。

▲威京總部前員工透露，威京大大小小的會議特別多。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，業界對沈慶京的評價是「很會抓住機會，也很敢搏！」沈慶京過去接受媒體採訪時，也時常透露出「放手一博」的個性，把許多投資、開發案當作一場戰役的他就曾說：「男兒的一生，就應該戰死沙場！」

事實上，威京集團主席沈慶京現年77歲，出生南京，所以取名慶京，人稱「威京小沈」的他在商業有著重量級地位，其創立的威京集團事業版圖橫跨多元，包括石化、房地產、飯店、金融財務、育樂文創。

回顧沈慶京的奮鬥史，可說是相當「百變」。學生時期沈慶京曾與幾個同學組織幫派，之後為替受委屈的朋友打抱不平，打傷他人遭判入獄，由此看出他相當重義氣，出獄後申請進入國軍，退伍後則加入海運公司擔任船員，跑船2年。

沈慶京的發跡點是在約1975年的時候，當時紡織業興盛，而沈慶京看準紡織業的配額制度，創立威勇貿易公司，並得到中興紡織老闆鮑朝橒賞識，展開合作，隨後便快速累積財富。

過了約10年，威勇貿易轉型成威京開發，事業版圖開始多元化，投入房地產開發、傳統生產、科技研發等領域。而沈慶京也在股市多有佈局，投資光寶電子、台灣紙業、士林紙業、南港輪胎。

沈慶京甚至成為「股市四大天王」之一，1988年台股大跌，證交所還請他協助進場護盤救股市。值得一提的是，他也曾受法務部邀請，常至各監所演講鼓勵受刑人改過向上。

此外，沈慶京也步入政壇，2002年首度當選中國國民黨中常委，率先在中常會提出建立兩岸共同市場、開放海空通航、大陸人士來台觀光等建言，推動兩岸和平統一。

沈慶京在大陸生意也做得頗大，2011~2012年重接掌中石化後，揮軍大陸市場，赴江蘇打造環己酮工廠等等。而在台灣的更是坐擁多個廣為人知的開發案，包括信義區頂級豪宅「陶朱隱園」以及如今引發爭議的「京華城」改建案。

▲「京華城」改建案於2022年10月動土，如今爆出容積率爭議。（圖／ET資料照）

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