重劃區比較貴！　新莊副都心均價「比市區貴3成」差最大

▲新莊副都心中古屋均價，比新莊區均價高出近3成。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

重劃區就是比較貴！觀察新北8大重劃區中古房價，皆比各自所在行政區均價超出1成以上。其中，價差最大的是新莊副都心，每坪均價57.6萬元，比新莊區高出近3成。

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永慶房產集團統計新北市8個主要重劃區的中古房價，發現重劃區的成交單價均高出該行政區1成以上。其中，板橋江翠北側重劃區、五股洲子洋重劃區中古屋單價分別以61.9、40.4萬元分居最貴及最親民重劃區。

有趣的是，新莊副都心重劃區、頭前重劃區平均單價分別57.6、56.2萬元，較新莊區整體高出29.9%、26.8%，是八大重劃區中，與所在行政區價差幅度最大的前2重劃區。

▲2024年上半年新北市8大重劃區中古屋價量與該行政區價差。（表／記者項瀚）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，重劃區的開發通過系統性的規劃，能夠創造出街廓方正、道路整齊的區域，並提升交通、教育、醫療等生活機能，更符合現代人對居住品質的追求，因此往往容易帶動重劃區房價。

至於頭前重劃區、副都心重劃區與新莊價差最大，陳金萍說，2重劃區位置相近，都是接近開發完成的重劃區，生活機能相較於其他重劃區更為完善，加上與舊市區相鄰，生活機能相當便利，同時鄰近五股工業區、新北產業園區等產業聚落，就業機會多，因此房價明顯高於行政區平均。

陳金萍進一步表示，頭前重劃區以純住宅為主，適合喜歡環境清幽的民眾，而副都心的商業機能較為豐富，適合喜歡商業機能完備、購物便利的購屋民眾。

住商不動產新莊頭前加盟店長鄭伯灝表示，新莊可分為上、下新莊，頭前與副都心重劃區都位於上新莊，而下新莊也就是新莊南邊，地理位置較遠，像是丹鳳、迴龍一帶房價頗為親民，4字頭就能入手屋齡20年的中古大樓，而屋齡新穎的大樓已要價5字頭，但供給量比上新莊少很多。

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