「台灣房東都不收水費」驚呆她　一票人曝實情：你太天真

▲原PO發現很多房東都包水費。（示意圖／記者賴志昶攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少套房租金都包含水費，讓一名妹子納悶直呼，房東實在太佛心，但「為什麼台灣房東都不收水費？」文章曝光後，有網友笑虧「不收電費才是真佛」；也有網友曝實情，「沒有賠錢的買賣啦，你太天真」、「電費收貴一點，然後不要水費，假裝很佛心，其實還是賺」。

一名女網友在Dcard以「為何台灣房東都不收水費」為標題發文，她驚喊，房東們也太佛心了，套房、雅房幾乎都是租金包水電，想問背後原因為何？

文章曝光後，網友紛紛熱議，「不收電費才是真佛」、「感謝我的房東不收水費，還給我台電自己繳，又可以申請租屋補助」、「沒有賠錢的買賣啦，你太天真」、「沒有台電台水一律拒租」。

不少網友則曝實情，「水費又不用多少錢，收不收都差不多吧」、「水費大概一個人100至200元，用電費來補」、「包水，全部灌到電費收」、「電費收貴一點，然後不要水費，假裝很佛心，其實還是賺」、「不收水費，電費給你一度8元」。

也有網友兩樣情直呼，「哪有都包，我就是有被收水費，每個月收200元，電費一度4元（據我所知我們學校附近很多都是這樣）」、「有收，水費150元」、「高雄都收啊，收好收滿」、「我是不是被騙太大？一個月房仲跟我收950元水費，電費夏季還一度6.5元」。