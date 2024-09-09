三重站共構案「單價瘋傳破百萬」　潤泰回應了

▲三重捷運站共構案「潤泰CITY PARK」成為房市焦點，鄉民瘋傳單價破百萬。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重捷運站共構案「潤泰CITY PARK」成為房市焦點，鄉民瘋傳單價破百萬。對此，潤泰表示，該案目前僅針對集團員工、VIP客戶進行產品說明，開賣時間、價格尚未確定，但可以先確定的是，屆時將採「不二價」銷售。

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三重捷運站共構案「潤泰CITY PARK」近日引發網友熱議，鄉民瘋傳該案於上週五開賣，價格的傳聞很多，但不管是哪一種說法，共同點都是該案部分樓層每坪將破百萬，突破三重天花板價，且標榜「不二價」。

觀察網路各大社團，鄉民留言包括：「居然超越永和、新店！」、「潤泰沒有極限...」「這案子拖好久了」、「真的是千呼萬喚始出來」、「破百你確定？」、「要準備見證歷史了」等等。

另外，也有網友傳出上週五已去了「潤泰CITY PARK」產品說明會，透露目前只開放5~22樓，價格尚未推出，先採意向書登記，並規定只限預約參觀的人登記，一次只能登記2戶，排序後通知。不過，也有網友表示，很久之前就預約登記了，但未收到賞屋通知。

據了解，「潤泰CITY PARK」共有3大棟，樓高規劃30、32、35層，低樓層部分連通，1~2樓將由CITYLINK商場進駐，3樓為市府分回的公務員辦公室，4樓則為社區公設和泳池，而樓上住家規劃有4拼、6拼，並不是每戶都可銷售，部分戶別為捷運局分回。

根據潤泰官網資料，「潤泰CITY PARK」資訊不多，主打商城共構垂直城市住宅、露天花園泳池、萬坪都會公園等等，規劃28~32坪、46~50坪、60~73坪。





▲潤泰官網上，關於「潤泰CITY PARK」的資訊不多。（圖／翻攝自潤泰官網）

有關網友們傳出的各式消息，《ETtoday新聞雲》向潤泰求證。潤泰表示，「潤泰CITY PARK」預計2026年12月拿使照，可售戶共176戶，但開案時間、價格尚未確認，上週五也還沒開賣，僅是針對集團員工、過去買過潤泰房子的VIP客戶進行產品介紹。

潤泰表示，「潤泰CITY PARK」正式開案之後，價格自然就會出來了，而目前可以確定的是，屆時銷售將採用「不二價」，至於其他資訊則無透露。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「潤泰CITY PARK」的地段條件沒話說，基本上可形容是三重最好的點，在機捷一站到台北車站、面河堤第一排景觀、樓下就是商場、一線建商品牌等條件加持下，部分樓層成交價破百萬是非常有可能的。

觀察目前新北各行政區最高預售單價，板橋最高的是「勝輝一邸」、「三輝白昀」，單價分別達121.5、123萬元。其次的永和、新店目前尚未見到百萬成交，永和最高是「頂溪大苑」每坪99萬元、新店則為「佳元柒章」每坪97萬元，但該戶包含1.2坪小露台。

▲永和目前預售最高價是「頂溪大苑」每坪99萬元。（圖／記者項瀚攝）

也就是說，「潤泰CITY PARK」將帶領三重，房價超車永和及新店，顛覆民眾想像。不過市調表示，永和及新店目前最高價的2場預售案本身都有一些小抗性，「頂溪大苑」為茂德機構興建，本就不屬推案價高的品牌建商，而「佳元柒章」基地規模頗小，因此未來這2行政區仍有其他指標大案有望挑戰百萬大關。

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔補充，三重在地客對於單價百萬的接受度，恐怕還沒這麼高，加上三重站週邊也還有不少建案可選擇，「潤泰CITY PARK」主要客群還是外區客。

事實上，三重捷運站周圍的品牌建商個案不只「潤泰CITY PARK」，還有位於新北大道一段、忠孝路三段的國泰「RiVER PARK」、以及在地品牌建商寶石建設的「寶石睿岳」。

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