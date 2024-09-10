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限貸風暴燒往預售屋　業者指：來人少30%「1類建案沒影響」

▲▼ 南屯,單元二,鳥瞰,台中鳥瞰,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台房市量價齊揚，部分地區還有擔心買不到房的FOMO風潮，房市強強滾之下，也讓國銀房貸業務量也暴增。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

8月下旬開始，央行要求銀行提出房貸改善計畫，引發民眾憂心銀行不給核撥房貸，引起「限貸風暴」傳出購屋族竟然排隊等核貸等訊息，風暴越演越烈，甚至連總統賴清德、行政院長卓榮泰出面澄清絕無限貸令，連被認為影響相對小的預售市場，都傳出購屋族擔心成為待宰羔羊，選擇退戶。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

房市溫度持續攀高，而全台房市量價齊揚，部分地區還有擔心買不到房的FOMO風潮，房市強強滾之下，也讓國銀房貸業務量也暴增，即將觸碰到俗稱「銀行不動產放款天條」的《銀行法》第72之2規範上限。

台中代銷業者相當有感，不僅來人下降30％，購屋族觀望期也延長至2~3週，不過，在此波「限貸風暴」下，最不受影響的就是工期要3~5年的預售市場，為何來人來客甚至成交率下降，還有因此而退戶的案例出現？

▲▼預售屋帶看,示意圖,代銷,買房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲首購族多半仰賴家長支持，即便工期長達3、5年的預售屋，也因波恐慌心態，燒到要出資的長輩，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

該名代銷業者解釋：「現在有些案子來人量砍半，多半是主打投資型的建案，推出1、2房，2+1房，過去都是自住兼置產的名號，但剛需購屋族出手猶豫期也拉長。」

原因在於目前市場上剛性需求的購屋族，尤其是首購族，多半仰賴家長支持，即便工期長達3、5年，但這波恐慌心態，燒到要出資的長輩時，家長會擔心未來若繳交價金到一半，或是結構體完成即將交屋，限貸未退燒，需補繳價差或是退戶要被沒收15%價金，會影響小孩的生活品質，代銷業者就遇到類似案例直接選擇退定的。

而多屋族洪先生也持有相同論點，他說：「現在房價基期高，除非地點好、產品好，不然短期內不會再將資金投入不動產，不僅持有稅賦變高，入手門檻也提升，不管是壓貸款成數，或是利率調高，不想成為被宰的那一頭羊。」

▲▼台中市南區,街景,老鼠窩,公寓,華廈,龍門大樓,南區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過也有業者認為，其實經過這波整理可趁勢清洗掉市場上的投機炒作方。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，住商機構企研室執行總監徐佳馨認為：「其實經過這波整理，下半年房市成交量縮水、價格難再創高，就趁勢清洗掉市場上的投機炒作方，讓市場回歸穩定，至於購屋族，宜以銀行鑑價作為出價基準，不要任性追加，避免貸款下不來，自付款超出負擔，反而落入違約窘境。」

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

關鍵字：限貸風暴購屋族房市預售市場銀行房貸

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