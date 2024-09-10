「岡山版農16」1棟大樓都沒有　首場建案每坪35萬完銷

▲高雄87期重劃區有「岡山版農16」之稱，不過區內連1棟大樓都沒完工、1間超商都沒有，成交價最高達4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄87期重劃區有「岡山版農16」之稱，不過區內連1棟大樓都沒完工、1間超商都沒有，首個新案已完銷，成交價最高達4字頭，蛋白比蛋黃還貴，連在地人都不可置信，已動工建商也不急著開賣，均預計採結構中銷售，外界預估，開價將落在45萬元上下。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

87期重劃區位於岡山，有重劃區綠地多優勢，位置也相當精華，鄰近捷運紅線南岡山站，樂購廣場、秀泰影城也陸續開幕，附近生活機能、區域願景兼具。

包括隆大、皇苑、龍騰、藏美等建商，積極進場獵位卡位，去年率先進場的隆大營建「鳳凰信義」採預售方式銷售，為87期進場首案，總戶數201戶，均價35.6萬元，最高成交價40.8萬元，開賣9個月就完銷。

該案最高成交價達4字頭價格，不過區內連1棟新大樓都沒完工、1間超商都沒有，連在地人都難以置信，大嘆蛋白房價比蛋黃還貴。

案名 建商 地價 進度 鳳凰信義 隆大營建 51.8 萬 已完銷 案名未定 鑫龍騰開發 72.8 萬 預計年底開賣 案名未定 宏苑建設 59.1 萬 預計結構中銷售

▲87期推案進度。（ETtoday製表）

看好地段價值，高雄豪宅建商皇苑建設首次以新成立的子品牌「宏苑建設」插旗，岡山案10日動土，將規劃地上19樓超高樓，共146戶住家，住家約36~58坪，預計2028年完工，採結構中銷售，開案時間未定。

皇苑建設董事長郭敏能指出，由於美術館和農16土地取得不易，近年皇苑購地逐漸向外拓展，岡山、楠梓、橋頭、澄清湖都有土地庫存。

▲高雄豪宅建商皇苑建設首次以新成立的子品牌「宏苑建設」插旗87期，岡山案10日動土。（圖／記者張雅雲攝）

且為順應少子化、高齡化，以及家庭人口結構的改變，皇苑子品牌由二代郭俊毅出任董事長，首案選擇進軍87期，產品定位以中小坪數為主，推案範圍為美術館、農16以外區域。

而該區興建中大樓還有岡山地王、鑫龍騰開發「岡山信義案」，規劃33~47坪，樓高23層，共139戶，全案2023年已動工，鑫龍騰開發表示，考量市場氛圍，預計今年底進場，採結構中銷售。在地代銷預估，以現階段房價來看，未來2案開價將落在45萬元左右，以最小坪數約35坪來看，總價至少也要1500萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」