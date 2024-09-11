林俊傑潮牌店前腳撤東區　摩曼頓月砸100萬秒接手

▲林俊傑撤出東區，摩曼頓月砸100萬元租下舊店面 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

林俊傑在東區開的咖啡廳+潮牌服飾複合式旗艦店，今年初撤出，而該店面短期內就找到新租客，摩曼頓月砸100萬元租下。專家分析，東區巷內幾乎找不到這麼大坪數的店面，產品稀有，剛好又遇到付得起高總價租金的租客，是快速租掉的關鍵。

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藝人林俊傑過去在東區開店「SMUDGEstore Taipei⁣」，該店為咖啡廳「Miracle Coffee」、潮牌服飾品牌SMG複合式旗艦店，不過今年初撤出。

然而，該店面在林俊傑撤出後，很快就找到新租客。實價登錄顯示，5月時以每月100萬元出租，建物權狀245坪，為3層獨棟透店。

實地走訪發現，該店面已架起鷹架，正進行不小規模的裝修工程，據室內裝修許可證資訊，承租方為運動零售品牌「摩曼頓」。

▲過去該店面由林俊傑承租，開設咖啡廳+潮牌服飾複合式旗艦店。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，該店面位於敦化南路一段169巷，大概介於忠孝東路、市民大道中間，早期187巷相當熱鬧，雖然近期比較沈寂，但往東走就是大巨蛋，在人潮聚集效應上多少受惠得到。

黃獻寬指出，本次摩曼頓承租的店面夠寬，雖然每月100萬元在總價上是個門檻，但東區巷內幾乎找不到這麼大坪數、又不是1樓+地下室的店面，而若租在大馬路上，租金也絕對不是這種價碼，「也就是說，該店面的稀有性使得快速去化，並剛好遇到需要這種類型店面、又付得起較高總價租金的租客。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，摩曼頓過去就曾在東區巷內開店，顯示業者對於該類型點位有所偏好，且摩曼頓本身的品牌知名度夠大，大多屬目的型消費，不一定得開在大馬路上，更重要的是需一定坪數面積，可作為主題店等等。

黃舒衛認為，東區巷內開設運動品牌店算合適，除了摩曼頓之外，像是ABC Mart等業者也都有設點。

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