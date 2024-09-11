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建商、房仲店數創新高　住商：停止野蠻成長

▲▼ 房仲帶看，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲今年建商、房仲業者營業家數持續增加，創歷史新高，但擴張幅度明顯放緩。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

今年建商、房仲業者營業家數持續增加，創歷史新高，但擴張幅度明顯放緩。專家表示，疫情以來房市多頭促進相關產業蓬勃，但近期受限於全球政經局勢不穩等利空，加上政府打炒房態勢不明，房市發展前景難估，使業者趨於保守。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

據內政部資料，6月不動產開發、經營業家數分別達1萬8909、2萬8965家創歷史新高，不過漲幅有逐漸趨緩的趨勢，顯示自疫情後房市進入長達5年的大多頭，至今餘溫仍在，致使相關產業規模急速擴張。

不過，觀察今年不動產開發、經營業家數成長趨緩，年增僅2.8、3.2%，前者為5年來次低，後者則創5年年漲幅最低紀錄，顯見成長幅度已在放緩。

若比較2020年6月與2024年6月同期紀錄，不動產開發與經營業家數急速上升，5年來成長分別達17.8%、22.1%，漲勢驚人程度不言可喻。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲6月不動產開發、經營業家數分別達1萬8909、2萬8965家創歷史新高。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近來房市利空消息多，業者拓展規模也不再「野蠻成長」，其中包括受限土建融限縮等消息，建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，日益高漲的營建成本，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火。

不動產經營業方面，賴志昶說， 政府自同年3月升息、6月推出「二房限貸令2.0」並升存準率，打房態勢明顯，致使業者放慢擴張速度。另外，在政府的政策之下，房地產業已呈現明顯大者恆大現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近1年政策與大環境對房仲市場的影響有好有壞，第二戶限貸令的確是個衝擊，但新青安也確實帶動二手市場買氣，不過展望未來，由於銀行放貸資金緊縮，買盤稍顯觀望，估市場熱度將有所降溫，可觀察房仲店頭家數的變化。

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關鍵字：不動產開發經營業家數房仲開發商住商不動產信義房屋

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