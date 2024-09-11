高雄婚紗店大火燒光6千件婚紗　地主：租約還有9年

▲被喻為高雄婚紗街的中正路，老牌大型婚紗店「翡麗婚紗」10日遭惡火吞噬。（圖／高雄市消防局提供）

記者張雅雲／高雄報導

被喻為高雄婚紗街的中正路，老牌大型婚紗店「翡麗婚紗」10日遭惡火吞噬，整棟付之一炬，幸好無人傷亡，該店2021年由城揚集團以楊姓自然人名義入手，總價3億7119萬元，城揚透露，承租人有投保火災險，目前相關單位正在調查，該地近年沒有開發計畫。

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▲知名婚紗店「翡麗婚禮」位於高雄林森路、中正路口，在高雄成立17年。（圖／翻攝自Google Maps）

知名婚紗店「翡麗婚禮」位於高雄林森路、中正路口，在高雄成立17年，是不少新人指名拍攝婚紗照的老店，沒想到10日發生火災，整棟4層樓不斷竄出濃煙，迅速陷入火海，所幸3名員工及時逃生無人受傷，但高達6000件禮服全被燒光，店家初估損失金額至少2億元。高雄市消防局指出，起火點及起火原因持續調查中。

該店面2021年12月由城揚集團以楊姓自然人名義入手，地坪156.69坪、建坪287.97坪，總價3億7119萬元，換算地價單坪236.8萬元。

而當時楊姓自然人共豪砸8億647萬元，一起打包入手包含「斐麗婚禮」的4間透天店面，整合地坪為415.3坪，換算地價194.1萬元。

路段 交易日 成交價 地坪 林森一路180號 2021/12 3億7119萬 156.69 中正三路131號 2021/12 2億7298.5萬 157.29 林森一路178之1號 2021/12 8770萬 39.32 林森一路178號 2021/12 7460萬 62.02

▲中正路4間店面交易紀錄。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

城揚透露，目前與承租方尚有租約，租期到2033年，因承租人有投保商業火險保險，目前相關單位正在調查中，後續再與租客協商，而該地近年均沒有開發計畫。

高雄市市調協會榮譽理事長蘇永仁表示，中正路沿線商家林立，幾乎沒有素地，目前土地價格行情落在250~280萬元，多靠收購舊透天來土地整合，因地價高漲，未來新推案也要5字頭。

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