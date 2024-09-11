前鎮、鼓山百億大案領軍　高雄928推案量再度站上千億

▲高雄因遞延指標大案進場，928檔期案量高達1005.6億元，是史上第二次站上千億元大關。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「928檔期」一向有房市風向標之稱，根據統計，高雄因遞延指標大案進場，案量高達1005.6億元，是史上第二次站上千億元大關，年增幅達27%，不過今年買氣因央行9月將開理監事會議蒙上陰影，是否加碼打炒房成市場關注焦點。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！ 內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

根據高雄市市調協會統計，高雄928檔期推案預估量達1005.6億元、總戶數為5725戶，比去年同期大幅成長27.3%，戶數也增加149戶，不少遞延的指標大案，也在年度壓軸大檔全力衝刺。

年份 案量 (億) 戶數 (戶) 2019 445.7 4566 2020 586.7 5112 2021 605.6 4204 2022 1189.3 7070 2023 789.5 5576 2024 1005.6 5725

▲近年高雄928檔期案量。資料來源：高雄市市調協會。（ETtoday製表）

高雄市房屋市場調查協會理事長吳曜廷指出，今年呈現總銷、單價雙漲的特色，最大案為清景麟、三地攜手推出的「AI慕光城」1期總銷200億元，以及城揚「美術1808」總銷100億元，2案均價皆為55萬元，光是這2案就佔該檔期3成案量。

熱門戰區則是位於楠梓，因鄰近台積電仍相當炙手可熱，共將開賣5案，包括「芳崗河左岸」、「鳳凰萃」、「興楠梓」、「冠傑AI」、「捷境」，均價落在36~40萬元。

▲清景麟、三地攜手推出的「AI慕光城」1期總銷200億元，為高雄928檔期總銷最大案。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，高雄僅今年與2021年的928檔期推案量，突破1000億元大關，與市場資金熱潮息息相關，2021年利率創史上最低；2024年則迎來台股創新高，推案量轉強。

吳曜廷指出，今年銀行滿水位，房貸進入嚴審階段，對成屋市場造成干擾，不過對於預售市場影響性小，加上全台建商積極湧入高雄獵地，吸引不少置產客購屋，預售屋擁有入手門檻較低的優勢，推升供給持續爆量。吳曜廷說：「不過央行9月將開理監事會議蒙上陰影，是否加碼打炒房成市場關注焦點。」

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！ 內行指2潛力區：還有未來捷運線加持