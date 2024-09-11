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合建轉自地！　遠雄8.7億買北屯機捷特區620坪地

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲遠雄今年第三度在台中買地，以8.7億元買下機捷特區620坪土地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台中報導

遠雄今年第三度在台中買地，以8.7億元買下機捷特區620坪土地。事實上，該地就是即將開案的「遠雄敦富」一部分土地，遠雄將原本與地主合建的部分買下，估可增加15億元營收，全案基地1311坪，總銷50~52億元。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

遠雄今（11日）發布重訊，以8.7億元買下台中北屯區620坪土地，換算單價約140.3萬元。事實上，這已是遠雄今年在台中第三度購地，先前才以6.41億元買下14期榮德段641坪土地，以及8.6億元購入洲際段1117坪土地。

遠雄建設副總謝清林表示，本次購入土地位於北屯碧柳段，機廠捷運附近，事實上該案為「遠雄敦富」，基地總面積1311坪，今年3月已拿到使照，並於5月底動工，「而本次購地是將原本地主合建部分買下，估增加15億元營收。」

謝清林說，「遠雄敦富」全案土地都由遠雄持有，總銷金額約50~52億元左右，總計300戶，規劃2~3房產品，預計下個月開案銷售。

▲▼台中,機捷特區,房市,鳥瞰,北屯機捷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中機捷特區發展4~5年，生活機能已相當成熟 。（圖／記者陳筱惠攝）

在地房市專家漢哥分析，台中機捷特區發展4~5年，生活機能已相當成熟，區內有好市多、全聯等賣場，成交價多落在5字頭，但觀察區內像是富宇、漢宇等建商推案已開始見到6字頭。

漢哥說，「遠雄敦富」購地成本不低，且基地地段佳，位於敦富路、南興北一路交叉口，對面是紅瓦厝公園，斜對面是好市多，屆時推案可挑戰6字頭。

不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌補充， 雖然目前機捷特區有捷運、台鐵站，也有好市多，但較大的缺點是重劃區內沒有規劃學校，孩童就學距離較遠。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

關鍵字：遠雄重訊土地買地遠雄敦富謝清林機捷特區

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