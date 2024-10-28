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中東房市崛起！　川普提前布局5年內四處開花

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普集團布局中東房市，杜拜成矚目焦點。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中東地區不僅握有豐富能源資源，現也成全世界房產市場矚目的焦點，尤其是商業重鎮杜拜；美國前總統、共和黨候選人川普早在10年前提早進場布局，預計未來4至5年內，川普品牌房地產將在中東地區四處湧現。

川普家族擁有的「川普集團」（The Trump Organization）在中東房市的布局，首先是位於阿曼首都馬斯開特（Muscat）的豪華度假村「川普國際酒店」（Trump International Hotel）。

此案與沙烏地阿拉伯房地產開發商巨頭Dar Al Arkan國際分部Dar Global合作，總體開發金額高達5億美元（約新台幣161億元），屬世界上最大高端複合型房地產開發案之一，自2022年開始建設，預計2027年第一期完工。

馬斯開特川普國際酒店擁有140間客房，內設18洞高爾夫球場、會員俱樂部以及中東地區首家豪華夜總會（Cliff Hanging Night Club）等，周邊還有兩大川普別墅區：Trump Golf Villas和Trump Cliff Villas。

馬斯開特川普國際酒店最大投資特色是，投資人可購買飯店單一客房，除持有客房外，將來還可賺取房客入住部分收入。

基於馬斯開特川普國際酒店的成功，川普集團今年7月二度與Dar Global合作，在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）建造川普大樓（Jeddah Trump Tower），預計2028年完工。

吉達川普大樓被認為是川普集團在沙烏地阿拉伯的第一個重大房地產工程建案，盼結合奢華和宏偉地標性結構物業，吸引更多國際投資者和度假者。

在杜拜，川普集團有2項大型建案，一項是杜拜川普大樓（Dubai Trump Tower），標榜奢華與創新，第一階段將於2025年開業，屬於川普酒店和川普品牌住宅大廈複合型房地產。

另一項杜拜建案是位於杜拜達馬克山丘（DAMAC Hills）的川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club），2017年已開幕營運。

川普集團由川普父親創立，已有97年歷史，以房地產開發事業起家。根據富比世（Forbes）統計，川普房地產帝國價值高達31億美元，包含多套價值不斐的房產，以及飯店和高爾夫球場等眾多資產，紐約即有9棟大樓，總值達15億美元，包括華爾街40號（40 Wall Street）的標誌性川普大廈（Trump Building），以及位在曼哈頓第五大道的川普大樓（Trump Tower）。

未來5年內，川普品牌房地產建案將在中東地區四處湧現，尤其是阿拉伯聯合大公國商業重鎮杜拜。

川普集團執行副總裁、也是川普次子的艾瑞克．川普（Eric Trump）對英國「金融時報」表示：「我們肯定會在中東地區繼續擴張房產投資版圖，因為此地房市正呈現爆炸性成長，而且短期內不會停止成長。」

路透社指出，杜拜在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情於2022年減緩後迅速重新開放，大規模投入基礎設施，再加上大方的所得稅政策以及寬鬆的簽證規定，開始吸引包括川普集團在內的大批外資進駐，是促使杜拜房地產市場炙手可熱的催化劑。

關鍵字：中東房市川普集團杜拜川普房產

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