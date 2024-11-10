養貓找租屋難　存款200萬想買桃園房！網狂推「1地區」：輕鬆入手

▲原PO想直接買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近期買房火熱，很多人都在說「現在不買就買不到，以後不買就買不起」，有網友表示，目前存款有200萬元，原本跟阿嬤一起住，但現在長輩要她搬出去自己住，由於有飼養一隻貓，不好找租屋，打算直接買房，想知道200萬元還可以買桃園哪裡。對此，許多網友推薦「楊梅」。

該網友在Dcard發文，「存款200萬，有機會在桃園買房嗎？」月收5萬5千元，目前手上有200萬的存款，每月生活開銷約2萬4千元，包含自己與寵物，以及給阿嬤的生活費，「沒有要養父母，因為父母從小不在身邊」，從國中就開始在餐廳打工，支付學費和日常開銷，一直以來都是自力更生。

原PO原本住在阿嬤家，「但現在家中其他長輩認為不該給我住在家」，於是開始找房子，但因為有養寵物，租屋很難找到適合，打算直接買一間房，「如果要在桃園買房，買大概800萬或600萬房子，以目前存款如果頭期先付100萬會有機會嗎，還是繼續忍耐存錢，存到300萬再買會比較適合？」

貼文曝光，網友推薦楊梅，「新屋、觀音、楊梅買起來負擔不會那麼大，或是龍潭附近的中古屋也可以」、「楊梅一堆啊，找15坪以上的」、「楊梅是你的機會」、「楊梅的話應該輕鬆入手，我當初頭期也是200萬，買了楊梅，目前住起來還蠻習慣的，交通也很便利」、「楊梅交流道附近不錯」。

也有網友分享，「可以買啊，我跟妳一樣200萬頭款，就買了桃園藝文特區附近4/2/2中古社區大樓，總價只要1000萬，新青安貸款800萬，妳的收入付貸款綽綽有餘」、「我也買到楊梅850萬，不過靠Costco ，那附近就是楊梅、中壢、觀音、新屋可能跨條街區就變了，扣除半年內平均花費，還可以存到3-5千，剩下的就是你可以付出的貸款錢」。