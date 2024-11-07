住準岳母買的房5年！他婚前「被討5年房租」　網戰翻：女友怎說





▲原PO和女友本來打算今年結婚。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「這婚我暫時也不結了。」日前有網友發文表示，他和女友已同居6年，一直都是住在女友媽買的房子內，兩人本來打算今年結婚，不料女友媽卻要他支付這5年的房租錢，並給168萬的聘金。由於女友媽提的要求不少，因此他也直言貪心，並開始思考是否要與女友步入婚姻。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他和女友已同居5年，一直都是住在女友媽買給女友的房子內。小倆口本有意在今年內結婚，但女友媽得知後，卻開始提要求，包含要原PO支付這5年的房租、要給168萬元的聘金、婚後的每個月都要付1萬5000元的孝親費、小孩要和女方姓。

原PO直呼，「我未來的丈母娘真的太白目、太貪心了！」如果結婚的要求這麼高，那他也暫時不想和女友步入婚姻了。

貼文曝光後，網友看法不一，「果然現代年輕人都把白吃白喝當成理所當然，被人家趕了還不知羞恥」、「重點是你女朋友怎麼說吧？她完全讓她媽媽去跟你談的話，那就是人家也不想嫁你，趕快分一分」、「現在這種男生很多，不用懷疑」、「結婚是兩家子的事，別傻了，別自找麻煩」、「應該是想把吃軟飯的上門女婿趕走吧」。文章雖引起熱烈討論，但也有網友質疑內容真實性，「幻想文結案」。