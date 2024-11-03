海外房子能買？　房產專家點名「2類人」完全沒必要

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年有一波海外置產風氣，房產專家何世昌就在粉專分享他對於海外置產的看法。他表示，去年以來，陸續接到不少朋友詢問「海外房子能不能買？」他的回答始終如一，「海外不動產可以買，但前提是你有特殊需求，否則沒必要千里迢迢去大費周折」。點名兩種人誤認為自己需要在海外購房，實際上卻並非必要。

對於追求高投報的人，何世昌表示，許多投資者看中海外4％、5％的投報率而購買海外不動產。但他認為，如果投資報酬率目標設在5％左右，國內的高殖利率股票或高配息ETF就能滿足需求，無需跑到海外去購買一間平時看不到、摸不著的房子。

另一類誤認需要海外置產的人，是那些希望留一條退路的人。這類人通常有較高的危機意識，希望提早在海外購房，以便在危機時有所依靠。但他認為，這樣的想法過於悲觀，並非真實可能的情況。

然而，何世昌也認為海外置產並非一無是處，它適合以下幾種需求的人：海外資金需要停泊處的人，這類人士多為台商，他們的海外所得因種種原因不想匯回台灣，且想把海外資金分散投資；長期旅外人士，例如一年頭到常到日本旅遊，或者子女在日本留學，索性就在日本買房；想分散風險者，他們覺得資金全數放在台灣風險過高，想把部分資金移往海外分散風險。

何世昌提醒，海外置產除了需要對當地房地產市場與建商背景有所了解，也要對匯率、政策變化有敏感度。否則，購買國內房產反而更為省事。