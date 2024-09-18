楠梓老字號市場「只剩5攤」　地主開價5.3億賣

▲楠都市場位於高雄楠梓火車站附近，看準土地價值，地主開出5.3億元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

楠梓區近年因台積電設廠，帶動房、地價一飛沖天，楠都市場位於高雄楠梓火車站附近，只剩5攤營業，看準土地價值，地主開出5.3億元求售，換算地價單坪80萬元，專家表示，該地屬於市場用地，開發有限制。

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根據銷售資料，該市場位於楠梓區昭明路，目前為楠都市場，地坪669.7坪，為市場用地，開價5億3578萬元求售，換算單價80萬元。據了解，地主為自然人。

▲近年因消費習慣改變，不少民眾改往超市購物，不少攤位空蕩蕩。（圖／記者張雅雲攝）

在地人透露，早期楠都市場相當熱鬧，在地至少開了30年，是相當老字號的傳統市場，不過近年因消費習慣改變，不少民眾改往超市購物，不少攤位空蕩蕩，攤商沒有營業，採買人潮也明顯少了很多。

高雄市經發局指出，該市場為民有零售市場，市場內剩5攤營業，若含外圍攤商，則有約20攤營業，市場用地需做市場使用，如欲作立體多目標使用，依據《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法》相關規定，其地下1樓及地上1樓或是地上1樓及2樓須作市場使用外，其餘地上樓層可供公共、商業、住宅或停車場等設施使用。

其中，住宅與商業使用樓地板面積不能超過總容積樓地板面積1/2，且住宅不能與商業併同使用。

▲楠都市場攤商沒有營業，採買人潮也明顯少了很多。（圖／記者張雅雲攝）

上揚建設執行長蔡紹豪表示，早期市場用地興建大樓，只需保留地下1樓及地上1樓或是地上1樓及2樓作為市場使用，現階段因法規修正，市場用地開發若要興建為住宅大樓，只能保留一半的樓地板面積使用，剩餘一半樓地板面積，可做為公共、商業、或停車場使用，且不能銷售只能租賃，一般多是做為該開發公司資產，出租給生鮮超市、商場等目標行業。

由於未來開發後，住家可售面積只剩一半，對開發商來說，開發效益也只剩一半，土地價值大打折扣，加上若成為住商混合大樓，也要考慮民眾接受度。

▲楠梓路商家林立，商業機能發達，地段具發展潛力。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖指出，台積電設廠後，不少建商看好楠梓區未來房市發展積極搶進，區段周邊有楠梓火車站，距離楠梓交流道也不遠，楠梓路商家林立，商業機能發達，地段具發展潛力，周邊商業區土地行情約110~130萬元，但因市場用地有諸多限制，雖然低於區域土地價格，潛在買家接手前也會考量。



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