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議員批「先上車後補票」　鼎越開發：協議書生效後12日才拿照

▲▼ 京華城改建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲議員質疑，「京華城」改建案先給建照才簽協議書，先上車再補票。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」案再爆爭議，議員批柯市府「服務到位」，先給建照才簽協議書，先上車再補票。今日威京發聲明回應，強調協議書生效日期為2022年10月6日，之後18日北市府才核發建照，而議員質疑的協議書封面、最後一頁標示「2022年11月6日」北市府已說明是日期誤植。

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民眾黨主席柯文哲因市長任內的京華城容積率案遭羈押禁見，民進黨台北市議員簡舒培今（18日）踢爆，柯市府2022年10月18日核發京華城建築執照，但卻在核發建照後的同年11月6日才簽訂協議。

簡舒培批，先給建照才簽協議書的這種做法，柯文哲與市府根本「服務到位」，竟然可以讓京華城先射箭後畫靶、先上車再補票。

▲▼簡舒培揭露，前台北市長柯文哲與京華城簽訂協議書，竟是在核發建照後的同年11月6日。（圖／台北市議員簡舒培提供）

▲簡舒培指，「京華城」竟是在核發建照後的同年11月6日。（圖／台北市議員簡舒培提供）

然而，今日威京集團旗下鼎越開發也回應，針對媒體報導「柯文哲與京華城簽訂協議書曝光！竟先給建照後才簽約」，不但與事實不符，且有誤導檢方偵查之嫌，鼎越開發公司特此澄清。

鼎越開發聲明如下：

台北市政府於2021年11年1日公告細部計畫後，鼎越開發依據細部計畫要求，須與台北市政府共同協議擬定都市計畫細部計畫協議書，雙方多次開會研商。

鼎越開發公司於2022年8月間提出修正後之協議書草案給北市府，契約尚未押日期，待北市府會辦各局處複審討論無異議後，雙方才完成協議與用印，再由北市府填具日期。

台北市政府於2022年10月6日發文給鼎越開發公司，說明協議書經雙方用印完竣，「並以發文日期為協議內容生效日期」，要求鼎越依照協議書規範執行。因此，雙方協議書生效日期為2022年10月6日，嗣後北市府才於2022年10月18日核發建照。

台北地檢署於今年8月28日指揮廉政署搜索威京總部集團各公司，該協議書已被檢廉搜索帶走，目前留置於北檢偵查團隊，關於簡舒培質疑該協議書封面及最後一頁標示為「2022年11月6日」，北市府已說明係日期誤植，鼎越公司從未有議員所言「先給建照才簽約」之情事。

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關鍵字：京華城發照建照合約簽約簡舒培威京鼎越開發

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