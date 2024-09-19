首爾房市活絡「兩極化加劇」　富人區平均售價逼近每坪200萬台幣

▲首爾市公寓大樓房價飆漲，尤其以瑞草區為最。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓首爾房地產市場恢復過往活絡的生機，市場需求不斷提升，不過正當外界以為房地產活絡的景象套用在首爾以後，專家出面解釋，其實首爾面臨的兩極化愈來愈嚴重，蛋黃區、蛋白區之間房價可以相差3.57倍，且購屋族群更加嚮往的是漢江江畔的新蓋住宅。

根據《韓聯社》，南韓房地產仲介公司「不動產R114」針對首爾市內房地產概況進行數計統計與分析，發現截至今年8月底首爾每坪（3.3平方公尺）平均買賣價格為4106萬韓元（約新台幣99萬2686元），與一年前相比上漲了96萬韓元。

按照首爾市內的每一個區進行細分，可以發現房價最貴的是瑞草區，平均每坪買賣價格為7774萬韓元（約新台幣188萬元）。

緊追在後的則是江南區平均每坪買賣價格7375萬韓元，接著是松坡區（5575萬韓元）、龍山區（5159萬韓元）、楊川區（4351萬韓元）、城東區（3940萬韓元）、麻浦區（4232萬韓元）、廣津區（4153萬韓元）、永登浦區（3965萬韓元）、江東區（3940萬韓元）、銅雀區（3760萬韓元）。

瑞草區平均每坪買賣價格，甚至還比去年上漲269萬韓元，其漲幅是首爾25區之最。

至於首爾市平均房價最低的是座落在北部、與京畿道議政府市接壤的道峰區，平均每坪買賣價格只有2179萬韓元，不僅和瑞草區的房價差距達到3.57倍，與去年（2197萬韓元）更下跌了18萬韓元。

同樣位於首爾北部邊陲的江北區、蘆原區，也比起去年平均每坪房價下跌了55萬韓元與48萬韓元。

報導分析，比起購買舊屋，民眾近年來更加偏好購買屋齡低的新屋，而首爾漢江江畔迎來都更契機，蓋起許多新式公寓大樓住宅園區，導致瑞草區的公寓價格跟著水漲船高。

不動產R114首席研究員尹智海（音譯）指出，「夾在漢江兩邊的中心地帶，隨著新蓋住宅園區聚集的現象變得更加嚴重，導致地區與地區之間的公寓價格差距擴大，例如最近引領公寓價格恢復的江南圈一帶等中心地區。因此，房價回穩的現象並非擴及首爾每一區域，很難視為是首爾公寓住宅市場過熱的現象。」

