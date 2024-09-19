麥當勞台中4新據點曝光　梧棲人喜迎第一間

▲被視為商圈指標的麥當勞終於要開進梧棲區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被視為商圈指標的麥當勞，在中部共計籌備4據點，包含西屯區、南區、清水服務區以及梧棲區，其中包含經營31年的逢甲店將移到福星北路，最讓在地人狂喜的莫過於梧棲區終於要迎來史上第一間麥當勞。

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根據粉絲團「台中點」揭露，麥當勞將在中部開出4個新據點，包含西屯區、南區、清水服務區以及梧棲區，其中最讓在地人狂喜的是，梧棲區終於要迎來第一間麥當勞。

而在地人也瘋狂尋找蛛絲馬跡，最有機會的則是落在台灣大道九段與台灣大道十段交接處，該地除了有大型婚宴會館，據了解呼聲最高的地點位於梧棲國小正對面。

▲根據其他人力銀行等資訊，麥當勞發佈確定將在梧棲落腳，但地點眾說紛紜。（圖／翻攝自小雞上工）

對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜就認為：「根據其他人力銀行等資訊，麥當勞發佈確定將在梧棲落腳沒有錯，但實際上還不確定在哪，依照區域特性應該比較不太可能重劃區或三井賣場內，可能以梧棲文化路商圈跟主要幹道機會比較大。」

住在海線新市鎮中心的林小姐就說：「其實新市鎮開始有不少機能，包含全聯已經進駐，但重劃區內小店比較少，要吃東西或日常採買都會往文化路跑，希望有得來速。」

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