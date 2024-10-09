獨佔雙溪謐境！機能生活零妥協　國際飯店指標宅「溪泊林」

房產中心／綜合報導

台北地峽人稠，居住型態多為集合住宅，想在台北市區擁有山水景觀，家門口就有水岸公園，附近有捷運交通，方便上班或出遊，房子有大棟距保有隱私，邊間雙面採光通風設計，當然也得要有利多建設，以及未來增值的前景，這樣的理想生活並非遙不可及！《ET即賞屋》財經主播李佳玲開箱符合這些完美條件的建案「溪泊林」，集結休閒、地段於一身，可是台北市近乎絕版的地標住宅。

受夠了擁擠、喧鬧的環境，樂活的生活品質在台北市更是難得，「溪泊林」坐擁中山北路5段、福林路低密度純住宅的優美環境，周邊有芝山岩、雙溪公園等13座公園環繞，獨擁雙溪第一排景觀。23公頃的河濱公園方便運動、欣賞生態，感受大自然的魅力，如果想要看櫻花，也不必走遠，家門前就能看到雙溪河畔一長排的粉櫻；鄰近的雙溪河濱公園擁有台北市最美的一段水岸自行車道，下樓就能在大自然中騎車漫步，這一切在大安區與信義區難得一見的美景，正是「溪泊林」住戶日常生活的寫照。

「溪泊林」地理位置優越，右轉即是仰德大道的國家公園入口，開窗即可感受陽明山清新與自然風光，帶來與城市截然不同的生活氛圍，此外，士林官邸和雙溪公園也是住戶就近可到達的休憩場所，讓日常生活充滿放鬆與自在的節奏，生活機能方面，「溪泊林」周邊設有雨農市場都更案，未來1至3樓將規劃為超市和商店，打造成類似南門市場的觀光地標，從基地出發，開車5分鐘可到達天母SOGO百貨商圈，未來環狀線北環段完工後，Y27站距「溪泊林」僅約650公尺，一站即達士林站TOD購物商場，兩站即抵大直，輕鬆融入國際時尚與生活潮流。

「溪泊林」基地面積達408.37坪，樓高規劃地上13層、地下4層。外觀設計以原石與深凹窗交錯，展現豐富的層次感，營造出和諧的生活美學，建案通過黃金級綠建築認證，提供住戶省電、省水、省資源的舒適居住環境，在公設方面，「溪泊林」擁有挑高6米的飯店式大廳、宴會廳、視聽交誼廳、Sky花園Lounge與發呆庭等設施，由世界知名飯店設計師Mark Lintott親自操刀，呈現頂級飯店美學，此外，營建工程由傳承日本職人精神的日商台灣大林組公司負責營建顧問，以日系精工標準打造，結構耐震高達6級，為住戶提供無微不至的安全保障。

「溪泊林」房型規劃成22坪、25坪、37坪等選擇，滿足不同家庭需求，其中37坪3房2廳擁有雍容景觀，客廳、臥室皆有寬闊景觀，而且位於邊間有雙面採光優勢，5米大面寬的觀景客廳搭配3米4的樓高設計，入門即大格局瞭望大片綠海，且室內無柱格局方正，無走道虛坪動線流暢，加上皆開窗的雙衛浴，讓起居空間自然明亮舒展。

25坪景觀2房2廳格局，不同於傳統2房設計成5米面寬，特別加寬設計成7米6面寬，讓每扇落地窗如同畫框，將瞬息萬變的大自然引入室內，窗戶深凹設計具遮陽、遮雨和隔熱效果，搭配開放式廚房，家人間共享料理樂趣，無柱設計與精心規劃的收納空間，刪減多餘走道，讓2房2衛的格局更具實用性與舒適度，創造高機能的生活空間。

位於福林路的「溪泊林」，擁有雙溪第一排景觀，提供離塵不離城的理想生活環境，結合精心規劃的建築設計與未來環狀線完工後的交通利多，不論是樂活生活還是增值潛力，「溪泊林」在細節處詮釋了都市生活的理想境界，住戶可輕鬆在繁華與寧靜中切換。